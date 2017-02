Satoranský slyšel pochvalu a vyhlíží LeBrona: Je nejlepší na planetě

Že je 11 v počtu basketbalových minut v podstatě totéž co 9? Ne vždycky. Poslední dva duely NBA byly pro Tomáše Satoranského vzdor podobné (ne)vytíženosti dost odlišné. „V minulém utkání se hráčům z lavičky tolik nedařilo, nyní umožnili hvězdám si odpočinout. Byli efektivní, potěšili mě. Dobrá práce!“ pronesl kouč Scott Brooks po výhře 105:91 nad New Orleans.

Satoranský mezi ně patřil. „Po předchozím zápase bylo důležité, abychom hráli trochu organizovaněji. Poučili jsme se,“ pronesl 25letý Čech. „Pomohli jsme první pětce, aby nahnala síly na závěr. Tohle je pro tým důležité: vítězíme a táhne to pořád ona, proto je dobré, když druhá pětka přidá něco jiného. Naše minuty jsme využili dobře.“

„Super Bowl? Já zůstávám věrný socceru“ USA jsou v pozoru - a nejen sportovní fanoušci. Neděle zmagnetizuje davy, neboť se koná Super Bowl, vrchol sezony amerického fotbalu. „V kabině se řeší hodně, ale abych se přiznal, vůbec se v tom nevyznám. Třeba po neděli najdu větší zalíbení,“ usmívá se Tomáš Satoranský. On se bude dívat s kamarády, které nyní ve Washingtonu má: buď doma, nebo půjde „klasicky“ do sportbaru, které Super Bowl spolehlivě plní po celé zemi. „Vnímám, že je mezi kluky rivalita podle toho, kdo komu fandí. Říkají mi, kdo je lepší, ale zároveň vědí, že já zůstávám věrný socceru,“ použije americký výraz pro fotbal evropský.



I jediný zástupce země v NBA si tak užívá šňůru, jež činí z Washingtonu ve své aréně mašinu na vítězství. Jenže teď přijde extra výzva. „Zvlášť s naší formou to bude obrovský zápas. Proti LeBronovi Jamesovi, Kyriemu Irvingovi. To vás motivuje už tím, když taková jména slyšíte,“ nemůže se Satoranský netěšit na příští střet s Clevelandem (v noci na úterý českého času).

Sběratelé výher vs. úřadující šampioni. Wizards vs. Král. „Jeden z nejlepších v historii basketbalu,“ sklání se před Jamesem kouč Brooks a Satoranský říká: „Je to hráč, u kterého hodně dlouho budete hledat nějaké slabiny. Rychlý, silný, chytrý, výborně přihrává i střílí. Každým rokem jen dokazuje svoji dominanci. Jeho zápal i na hvězdu týmové pojetí, to je něco jedinečného. Bránit ho bude neskutečně těžké.“

V ročníku, v němž i jiní v NBA předvádějí pozoruhodné, leckdy skoro těžko uvěřitelné výkony, se ta největší superstar ligy nenachází snadno. Satoranský však jasno má.

„Pořád si myslím, že už jen kvůli poslední sezoně a poslednímu finále je LeBron nejlepším hráčem na planetě. Jeho statistiky jsou podle mě trošku ve stínu toho, co předvádějí James Harden a Russell Westbrook, ti sbírají jeden triple-double za druhým. Ale on se tomu blíží taky,“ říká. James v průměru získává 25,7 bodu, 8,6 asistence, 8 doskoků: „Neskutečná čísla.“

Washington má basketbal čím dál radši a příjezd posledních držitelů mistrovských prstenů by měl vše ještě podtrhnout. A možná i Wizards svým způsobem ulevit - nekončící série logicky vyvolává zvýšený tlak na její další a další pokračování. Jenže proti Clevelandu domácí favority nebudou.

„Tlak podle mě bude rozdělený na oba soupeře,“ odhaduje Satoranský. „Budou tu určitě mít spoustu příznivců, tak jako předminule Lakers. Ale my budeme mít obrovskou motivaci. Jdeme na jedničku konference.“

A také na muže, který v basketbalu posouvá hranice, v noci na neděli se LeBron stal nejmladším borcem dějin NBA, který dosáhl na 28 tisíc bodů; celkově je nyní osmý. Bude to ostře sledovaný boj - i s českou účastí.