Satoranský chystá další kemp, mladíkům slíbil trenéra z Washingtonu

Satoranský se po loňském úspěšném premiérovém ročníku rozhodl letos kemp prodloužit a navíc účast nabídnout i mladším účastníkům. V obou turnusech jdou nyní do prodeje poslední místa, která nebyla otevřena při vánoční vlně registrace.

V prosinci byl o kemp velký zájem. Dvacet míst na každý z obou turnusů se vyprodalo během několika desítek minut. Není divu. Satoranský si na loňském kempu udělal dobré jméno, s dětmi se účastnil všech tréninkových jednotek od rána až do poslední minut.

Letos se navíc na pražskou Folimanku, kde se kemp od 13. do 17. července koná, vrací už jako hráč nejslavnější ligy světa.

„Budu se snažit vzít si nějaké poznatky a předvést americký dril nebo cvičení z NBA. Chtěl bych klukům a holkám ukázat, jak trénujeme ve Washingtonu,“ plánuje zúročit své čerstvé zámořské zkušenosti a předat je dál.

V tomto směru navíc jedná o pomocné ruce přímo ze srdce trenérského štábu Wizards. A vše vypadá na dobré cestě. „Pracuji na tom, abych dostal na kemp i nějakého trenéra od nás z Wizards. Byl by to přínos. Navíc by určitě všichni byli rádi, když by se mohli podívat do Prahy,“ věří v kouzlo stověžaté matky měst.

Až se budou mladí basketbaloví nadšenci hlásit k Satoranskému na kemp, musí tak učinit přes jeho nový web na adrese satoransky.com.

Pozvánka na basketbalový kemp Tomáše Satoranského na léto 2017

„Pro refresh webu jsem se rozhodl ze dvou důvodů. Ten první je přesun do Ameriky. Jakožto NBA hráč jsem chtěl, aby stránky byly trendy i v konkurenci dalších NBA hráčů. Tam jsem cítil šanci na změnu,“ vysvětluje český rozehrávač, proč se rozhodl pro krok kupředu.

„Dlouho jsme řešili mobilní verzi, tak jsme spojili dvě věci dohromady. Doufám, že všem fanouškům se budou líbit a budou na ně často chodit,“ přeje si.

Kemp Tomáše Satoranského se skládá ze tři částí. Dny 13. a 14. července jsou určeny pro děti ve věku osm až 12 let, 15. a 16. července starším hráčům a hráčkám z věkových kategorií od 13 až do 18 let a poslední den kempu absolvuje předem vybraná skupina Elite.