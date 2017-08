Kyzlink toužil po mezinárodní soutěži, v Itálii ho čeká Liga mistrů

Teď se totiž Kyzlink stěhuje znovu, do Itálie. Posílí kádr aktuálního mistra tamní nejvyšší soutěže z Benátek.

„Je to další postupný krok v mé kariéře. Jsem hrozně rád, že to má vzestupnou tendenci a progres. Hrozně se na to těším. Bude to další velký challenge a doufám, že mě čeká další úspěšná sezona,“ říká čtyřiadvacetiletý český reprezentant o svém zatím největším kariérním skoku.

Od konce sezony už uběhlo dost času a Kyzlink byl stále bez smlouvy na příští rok. Zůstával však v klidu, protože měl jasně dané priority: „Hledání začalo hned po sezoně ve Francii. S agentem jsme se dohodli, že bychom chtěli zkusit nějakou mezinárodní soutěž, tým, který bude cestovat po Evropě. Francii jsme odložili až jako krajní variantu. Od té doby měsíc a půl agent sháněl a vyjednával, až se povedl tento skvělý kousek.“

Ten navíc přišel ve vhodný okamžik. Kyzlink s českou reprezentací finišuje přípravu na letošní EuroBasket, což bude jeho první velká seniorská akce, na kterou se podívá. Teď už i s jistotou zaměstnání na příští rok: „Můžu jet v klidu s lehčí hlavou, že nemusím bojovat o žádné angažmá. Myslím, že mi to psychicky pomůže.“

Hned po konci sezony se spekulovalo, že by mohl zůstat v kádru Bourg Basket, kterému pomohl k postupu do nejvyšší francouzské soutěže. Jenže nováček francouzské ligy má zatím dveře do pohárové Evropy zavřené. To rozhodlo.

„Zájem tam byl, i když ne hned na začátku. Říkali, že to necháme otevřené a že budeme vyjednávat postupem času. Pro mě je ale prioritou mezinárodní soutěž, takže Francie byla až krajní varianta,“ potvrzuje Kyzlink.

Přestup do kádru italského šampiona a účastníka basketbalové Ligy mistrů, to byla přesně ta příležitost, na kterou český křídelník čekal.

Navíc doufá, že úspěšný tým ze svých cílů nic pro příští sezonu nesleví: „Věřím, že chtějí obhájit obhájit titul a dojít co nejdál v Champions League, popřípadě si zahrát play-off, stejně jako tomu bylo minulý rok.“

S novým týmem přicházejí pro někdejšího hráče USK Praha také nové výzvy. Plně si uvědomuje, že bude muset o svou pozici v kádru italského mistra tvrdě bojovat:.

„Domnívám se, že to nebude jako v Domžale, kde jsem si mohl dělat, co jsem chtěl. Myslím, že tohle bude už samozřejmě něco jiného. Pokusím se ale na sebe vzít tu zodpovědnost a roli si od začátku vybudovat, aby byla slušná i minutáž,“ plánuje si.

Sestřih akcí Tomáše Kyzlinka

Pracovat na své nové pozici začne hned po konci EuroBasketu. Celý tým Benátek je už teď až na Kyzlinka, který je jediným reprezentantem své země v kádru italského šampiona, v plné přípravě. Vyškovský rodák se ale časového manka na seznámení s novým prostředím nebojí. To mu navíc ulehčuje fakt, že na Apeninském poloostrově už působil.

„Už jsem se naučil jazyk. O to to bude jednodušší. Navíc lidi z celého světa jezdí do Benátek na dovolenou a já v takovéhle destinaci budu hrát, takže jsem za to vděčný a rád,“ uzavírá bývalý hráč Treviglia a nová posila Umana Reyer Venezia.