Po vzoru přítelkyně Elhotové. Také Kyzlink chce prorazit v reprezentaci

Motivací pro něj je i přítelkyně Karolína Elhotová, která v červnu byla s ženskou reprezentací na ME a zejména v posledním utkání se Španělskem zazářila. Rád by se jí tak vyrovnal.

„Já bych to doma rád hecoval, ale Kája není moc soutěživá, takže se do těchto debat nepouštíme. U mě ta mužská ješitnost je,“ připustil Kyzlink v rozhovoru s novináři.

Mladší sestra kapitánky Kateřiny Elhotové také čekala na velkou šanci v reprezentaci delší dobu. Nyní však už patřila k hráčkám, které pravidelně naskakovaly z lavičky a oživovaly hru českého týmu. Podobnou roli by si pro sebe představoval i Kyzlink.

„Budu se snažit přinést do týmu to nejlepší, co ve mně je, a pak uvidíme, jestli to na finální nominaci bude stačit. Nebudu lhát, že bych se toho letos už rád zúčastnil,“ neskrýval Kyzlink. „Věcí, kterými bych mohl tým oživit, je hodně. Mými přednostmi jsou atletičnost, nájezdy, teď jsem hodně zapracoval na střelbě. I v obraně můžu mít vliv,“ vyjmenoval.

Čtyřiadvacetiletý hráč, který do evropského basketbalu odcházel z USK Praha, byl k nominaci blízko už loni, tehdy ho však trenér Ginzburg na poslední chvíli vyřadil. Teď však na jeho pozici na křídle chybějí Pavel Pumprla i Blake Schilb a Kyzlink má tak větší šanci.

Navíc má za sebou povedený rok na klubové úrovni. Nejprve si se slovinským Domžale zahrál Ligu mistrů, na jaře pak Bourg pomohl k postupu do nejvyšší francouzské soutěže.

„Za tuhle sezonu jsem odehrál 60 zápasů s velkou minutáží, takže pro mě to byl průlomový rok. Nasbíral jsem hodně zkušeností a vyrostl jsem po basketbalové i lidské stránce,“ soudí Kyzlink.

„V Domžale to nebylo z pohledu týmu ideální, ale individuálně jsem dostával velký prostor se ukázat proti týmům, jako jsou Banvit či Monako. Ve Francii jsem naskočil do výborně rozjetého vlaku a vyzkoušel si i různé styly hry,“ dodal.

Angažmá na novou sezonu zatím nemá, i když jednou z variant je i setrvání v Bourg. Přesto neváhal ani chvíli, když dostal pozvánku do národního týmu.

„Nikdy bych reprezentaci neodmítl. Už od juniorských let jsem hrozně rád reprezentoval a užíval si to. Jsem hrozně rád, že mi trenér Ginzburg dává důvěru a vždy mě povolá a že mohu být součástí generační výměny. Na nás mladých teď je, abychom převzali odpovědnost a doplnili zkušené hráče. Byla by škoda odjíždět na šampionát s jinou ambicí než překonat ten předloňský úspěch v podobě sedmého místa,“ řekl Kyzlink.

Tomáš Kyzlink (vpravo) z Domžale přihrává míč kolem Quanteze Robertsona z Frankfurtu.

Český tým se bude připravovat na šampionát v Praze na Královce a bydlet bude v hotelu Pyramida, přičemž Kyzlink má byt jen dvě ulice vedle. Teoreticky by tak mohl chodit spát domů, ale raději bude utužovat kolektiv. „Ještě jsme to s realizačním týmem neřešili, protože se připojuji až za týden, ale zachoval bych spíše týmovou kulturu. Každopádně místo přípravy ale vítám,“ dodal s úsměvem.

Těší se také, až se k týmu připojí hlavní hvězdy Tomáš Satoranský, Jan Veselý a Jiří Welsch. „Vždy k těmto vzorům vzhlížím a zahrát si po jejich boku je úžasné. Člověk může na každém tréninku zblízka vidět, jací jsou to profesionálové. Od nich se dá odkoukat spoustu věcí,“ řekl.