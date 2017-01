Woods se vrátil na okruh PGA, jenže v San Diegu neprošel cutem

Woods ve čtvrtek nasbíral na úvodních 18 jamkách 76 ran. Páteční druhé kolo pak čtrnáctinásobný vítěz turnajů kategorie major obešel v paru hřiště, ale to ho už v soutěži nezachránilo.

V San Diegu přitom Woods dokázal v minulosti sedmkrát triumfovat, nyní mu k postupu chyběly čtyři rány. „Dneska to už bylo mnohem lepší, ale prostě jsem nezahrál dostatek birdie,“ komentoval to jednačtyřicetiletý Američan. „Potřebuju víc hrát, to je celé,“ dodal.

Z velkých jmen ale nebyl rozhodně sám, komu turnaj na hřišti Torrey Pines nevyšel. Cutem neprošli ani nejlepší hráč současnosti Australan Jason Day nebo světová trojka a vítěz US Open Dustin Johnson.

Vedení si udržel anglický golfista Justin Rose, který byl o dvanáct úderů lepší než Woods. Ten by se měl v příštím týdnu představit na turnaji v Dubaji, značně ho však děsí představa sedmnáctihodinového letu.