Plíšková před branami. Teď přijdou grandslamové tituly, tvrdí Wilander

Ne, ještě se to nemusí povést na letošním US Open. Zkušenosti posbírané na Flushing Meadows však zásadně pozvednou českou bomberku, která se postupně přibližuje k epochálnímu triumfu.

„Ráda by jednou ovládla dva grandslamy jako Petra Kvitová,“ řekl legendární Švéd Mats Wilander na Eurosportu. „Ale dva tituly jsou pro Karolínu málo. Kdyby jich neposbírala aspoň čtyři nebo pět, byl bych zklamaný.“

Už netrčí v čekárně na úspěch

Zatím prrr, milý Matsi. K tomu prvnímu Plíškové v New Yorku stále ještě chybí tři výhry, což je zatraceně hodně. V jejím prvním velkém čtvrtfinále ale na čtyřiadvacetiletou slečnu nečíhá nějaká neporazitelná saň. Poté, co zaskočila Polku Radwaňskou, ji vyzve osmnáctiletá Ana Konjuhová, až 92. žena na světě.

Při vší úctě k nebojácné Chorvatce se před Plíškovou rýsuje výjimečná šance k dalšímu postupu.

Tolikrát zůstala trčet v čekárně na úspěch. Na sedmnácti podnicích velké čtyřky to dotáhla nejdál do třetího kola. Teď se její štíhlá postava tyčí před branami semifinále.

Mezi odborníky i v sázkových kancelářích zůstává jasnou favoritkou na pohár domácí Serena Williamsová (podle Tipsportu 1,75:1). Následuje Němka Kerberová (4:1), která Američanku může svrhnout z pozice jedničky. Třetí je Rumunka Halepová, příští soupeřka svalnaté superstar z Floridy (9:1).

A pak už se ve frontě na ušatou stříbrnou trofej hlásí Plíšková (15:1). Až za ní se krčily Wozniacká (17:1), Vinciová s Konjuhovou (40:1) a Sevastovová (45:1).

Dosud putovala po turnajích s nálepkami „NEBEZPEČNÁ“ a „NESPOLEHLIVÁ“. Na US Open 2016 prvně vykročila do osmifinále. V něm udělala skvělý dojem v urputné řeži se starší ze sester Williamsových.

Necítila jste se osamělá?

Zdolala nasazenou šestku a dvojnásobnou zdejší šampionku. Obstála při své premiéře v kotli pro 24 tisíc návštěvníků, kteří do poslední chvíle divoce podporovali Venus.

Otočila partii ze stavu 4:6, 1:3. Kurážným útokem odvrátila mečbol. V rozhodujícím tie-breaku se zaskvěla až federerovským halfvolejem kousek za síť, za nímž se Williamsová ani pořádně nerozběhla.

O vyrovnanosti zápasu svědčí poměr získaných bodů 107:106. Není divu, že se Plíškové zmocnila naprostá blaženost: „Úžasný pocit, jedno z mých největších vítězství.“

Přestala být jedinou členkou Top 20, jež se nepodívala mezi nejlepších osm na grandslamu. Zahnala poznámky o své psychické křehkosti na hlavních akcích: „Doufám, že ty řeči přestanou. A pokud se v budoucnosti objeví, bude mi to jedno.“

V žáru bitvy potvrdila, že zraje. Nenechala se naštvat nesportovním aplausem publika mezi podáními.

Nepřipadala jste si na Ashe Stadium osamělá, Karolíno? „Ani ne. Byl se mnou můj servis. A taky můj tým v lóži. Nezlobila jsem se. Nechtěla jsem porazit diváky, ale Venus. Počítala jsem s takovou atmosférou, znám ji z Fed Cupu.“

Zapudila vztek, když za stavu 6:5 ve třetí sadě vyplýtvala tři mečboly. Držela se plánu, snažila se Williamsovou stále tlačit: „Nemůžu být ta, co běhá.“

Co dál podpořilo její proměnu? Umí skrýt nervozitu. Působí klidně, čímž znejisťuje protivnice. Zvykla si na grandslamový rytmus s volnými dny. Snáz zvládá roli favoritky (to se jí proti Konjuhové může hodit). Vylepšuje pohyb, svou zásadní slabinu. „Taky jsem dost mákla na returnu,“ řekla na tiskovce. „Teď chodím do všech druhých servisů soupeřek.“

Jako nadějné znamení může sloužit též skutečnost, že bolestně vydřená výhra nad Venus před dvěma lety nakopla k wimbledonskému triumfu Kvitovou. I Plíšková je nyní v laufu. „V podání má obrovskou zbraň, jen Serena se o něj může opřít víc,“ tvrdí Wilander. „Až se ho naučí spolehlivě držet, může vymýšlet na returnu. A těžko bude k poražení.“