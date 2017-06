Potlesk za prohru. Jsem svůj, proto mě lidi mají rádi, těší Del Potra

Chlapík z argentinského města Tandil je oblíbený v podstatě všude. A nejinak tomu bylo, když s Murraym bojoval na centrkurtu Philippa Chatriera. „Tohle miluju. Jsem tak šťastný, že mi lidé fandili,“ líčil muž, jemuž málokdo říká jinak než DelPo. „Odvezu si vzpomínky na milá setkání s řadou přátel a fanoušků. Však jich tu bylo hodně i z Argentiny.“

Del Potro těžce kousal hlavně to, když ztratil v tie-breaku první set; dlouho zůstal v pozici vyzařující smutek, rukama opřený o pásku. „Byl jsem hrozně frustrovaný,“ přiznal. „Měl jsem tolik šancí... Víte, Andy je světová jednička, velký šampion typu Rafy (Nadala) a Rogera (Federera). Nikdy nevíte, kdy proti nim budete mít šanci uhrát aspoň set.“

Reakce Juana Martína del Potra poté, co s Andym Murraym ztratil první set.

V sobotu to nezvládl. Murrayho v úvodní sadě trápil 87 minut, v druhé téměř hodinu. Jenže třetí netrvala ani poloviční dobu a on schytal „kanára“. Už v sobě nenašel víru v obrat, padl 6:7, 5:7, 0:6. „Mentálně to pro mě bylo moc těžké,“ uznal.

Tenisem ztrápené duši ulevoval aspoň aplaus z tribun. Ne první, ne poslední.

„Lidi prostě mají rádi můj příběh,“ naráží Del Potro na to, jak se přes vleklé zdravotní potíže dál a dál vrací. „Byl jsem mimo vážně dlouho. Snažím se vyřešit svoje trable se zápěstím, ale nevzdávám se. Hodně toho naběhám. A taky se snažím být v pohodě,“ usmál se.

Andy Murray (vpravo) jde po vítězném zápase podat ruku Junu Martínu del Potrovi.

Když se loni dočkal olympijského finále a pak s Argentinou historického triumfu v Davis Cupu, nepřál by mu to jen nelida. Jenže zrovna tyhle dvě akce s sebou nesly i jiný, méně příjemný prvek.

„Nedostal jsem za ně žádné body,“ připomíná Del Potro. Do Roland Garros šel až jako nasazený číslo 29 a los si s ním v kalendářním roce dál nehezky pohrává. Djokovič ve 2. kole v Acapulcu a ve 3. kole v Indian Wells, v téže fázi Roger Federer v Miami, nyní Murray v areálu u Buloňského lesíku.

Del Potro se nevzdává. Dře, co může. Jenže s tak těžkými soupeři triumfy nesbírá. „Štěstí jsem si při losu zrovna nevybral. Tihle borci vám moc šancí nedají, člověk si proti nim nemůžu dovolit takřka žádné chyby,“ říká. „Ale co se dá dělat. Můžu to změnit jedině tak, že budu sbírat samé dobré výsledky.“

A tak zbývají drobné radosti, třeba návrat do Paříže, kde vynechal poslední čtyři turnaje. „Jsem rád, že jsem zpátky. Snad za rok přijedu v lepším stavu a vydržím o pár dní déle,“ věří.

Fanoušci se těší už teď. „Nejspíš mě mají v oblibě i proto, že jsem sám sebou,“ dodal Del Potro. Poražený, který i tak zažil ovace.