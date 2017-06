Prostějovský turnaj není o bodech, ale o pocitech, říká Veselý

Veselý první sadu vydřel až v tie-breaku, v té následné už ale od stavu 0:1 nezaváhal a sérií šesti získaných gamů soupeře vyhnal z kurtu. „Hodně důležitý byl brejk na začátku druhého setu. Soupeř ztratil klid a trpělivost a začal dělat chyby,“ vypíchl rozhodující moment střetnutí domácí hráč, kterého láká třetí prostějovský titul. „Kdo by na něj mohl nemyslet. Mám to v hlavě od prvního zápasu, pomalu to začíná nabírat reálné obrysy.“

V soutěži zůstává přes přetrvávající zdravotní problémy. Proti viróze nasadil vitamíny i maximální možný odpočinek. Odstoupit nehodlal, pauzu si dá až po turnaji. „Prostějovský challenger pro mě hodně znamená. Není o bodech, ale o pocitech. Až po něm si odpočinu. Odhlásil jsem se z dalšího turnaje ve Stuttgartu,“ prozradil Veselý.

Přestože na důvěrně známých kurtech v minulých letech dvakrát dominoval a celkově třikrát byl ve finále, stále cítí nervozitu, když vstupuje na kurt. „Není to snadné. V hledišti mám rodinu a kamarády, chci se ukázat. Ale už se podařilo postoupit do semifinále, což je víc než před rokem. Snad mě teď psychika pustí o kousek dál a budu klidnější,“ přeje si. „Od začátku jsem se cítil lépe, i když jsem zápolil s nervozitou. S Ignatikem se známe dost dlouho a věděl jsem, do čeho jdu.“

A mohl si oddechnout. „Utkání bylo těžké, hraje se mi ale lépe proti kvalitnímu soupeři. Jsem rád, že jsem zápas zvládl. Na domácí půdě je obtížnější se soustředit, cítím určitou zodpovědnost. Na druhé straně publikum vytváří neskutečnou atmosféru. Rád bych přidal v Prostějově další trofej. Cesta bude ale ještě dlouhá,“ tuší.

V pátek bude jeho soupeřem Američan Tennys Sandgren, jenž ve čtvrtfinále strávil na kurtu téměř dvě hodiny. S nasazeným Argentincem Nicolasem Kickerem odehrál vyrovnanou bitvu a několikrát měl i štěstí, než proměnil druhý mečbol.

„Start nebyl z mé strany povedený. Na mou agresivitou soupeř odpovídal technickou hrou. Až od druhého setu jsem chytl rytmus a v rozhodující sadě jsme oba předváděli své maximum,“ hodnotil utkání vítěz, který v Prostějově překonává svá žebříčková maxima. „Podle základního plánu jsem chtěl vyhrát první kolo. Dalším cílem je světová stovka, k čemuž mi mohou pomoci i prostějovské výsledky,“ poznamenal Sandgren, jemuž patří 113. místo v žebříčku ATP.

Veselý si jej pamatuje jen matně: „Potkali jsme se akorát jednou před lety na turnaji kategorie Future. Vůbec nevím, co od něj očekávat. Ale chápu, že budu favoritem, s týmem na něj něco vymyslíme, tak abych mohl v sobotu hrát o titul.“

Když na milionovém turnaji v Miami postoupíte do 4. kola a vypadnete až ve třech setech se světovou šestkou Keiem Nišikorim, musíte být dobrý tenista, což potvrdil Argentinec Federico Delbonis v zápase s Tommy Robredem. Bývalá světová pětka hrála technicky čistě, Robredovy míče však neměly potřebnou razanci a pětatřicetiletý hráč se marně snažil udržet půdu pod nohama. Ani v jednom setu nedokázal udržet své podání, a tím ztratil šanci na postup mezi nejlepší čtyři.

„Byl to můj nejlepší zápas v turnaji, utkání jsem si užíval. Věřím, že můžu hrát ještě lépe, snad se to potvrdí hned v nejbližším utkání,“ přál si Delbonis, jenž s bývalým pátým hráčem světa neměl slitování.

„Snažil jsem se zůstat ve výměnách co nejdéle a dostat se do tlaku. Většinou mě ale zatlačil soupeř a nedal mi prostor k nějakému důraznému zakončení. Navíc nedělal chyby, které by mi pomohly,“ uznal hvězdný Robredo. „Každá porážka mrzí, i zasloužená jako tahle. Ale už mám něco za sebou a umím se s tím vyrovnat. Beru to tak, že bylo hezké počasí, nefoukalo a zahráli jsme si pěkný tenis,“ pousmál se španělský veterán.

Delbonis v semifinále narazí na Švéda Marcuse Erikssona, který pokračuje ve své senzační jízdě a po Martinu Kližanovi porazil dalšího nasazeného, Radu Albota z Moldavska.