Třpytivá tajemství Laver Cupu. Přijedou hvězdy? Lístky jen pro honoraci?

MF DNES a iDNES.cz se je pokusily posbírat a poskládat souvislosti.

Jakou má LC prestiž?

Turnaj inspirovaný tradičním golfovým Ryder Cupem začíná od nuly. Napoprvé si sokové z výběrů Evropy a zbytku světa ještě nemohou vyřizovat účty z minulosti. Rivalita se bude teprve rodit. Patronát Federera, partnerství s Nadalem, účast kapitánů Borga s McEnroem a jméno australského velikána Lavera v názvu však skýtá mocnou záruku, že se akce nepromění v propadák. Pořadatelům se o pozvánky hlásí prominentní osobnosti z branže. Přiletí nejspíš i věhlasní umělci.

VIDEO: Hrál bych na Vltavě každý den, vtipkoval Federer na radnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bude se hrát naplno?

Zřejmě ano. Federer při pondělní návštěvě Prahy rázně odmítl domněnky o lehkovážné show: „Silnější vyhraje. Klidně budu i krvácet za svůj mančaft.“ Ne, nečekejme „legrandu“, jakou obvykle předvádějí veteráni na exhibicích. Program je sestaven tak, aby i v posledním ze tří dnů bylo oč se rvát.

Jaký bude systém?

V pátek a sobotu je v rozvrhu denní (dva singly) a večerní blok (dvouhra a čtyřhra). Nedělní seance pojme finálové zápasy (tři singly a debl). První den má každé vítězství cenu jednoho bodu, druhý den dvou bodů, třetí den tří bodů. Celkem se tedy ve 12 partiích rozdělí 24 bodů.

Kdy a jak získat lístky?

Zatím si exkluzivní místa a pohoštění za 30 až 80 tisíc korun zajistila třetina VIP diváků. Všeobecný předprodej startuje v pátek v 10.00 na stránkách www.ticketportal.cz a www.lavercup.com. „Očekáváme obří zájem z celého světa, není radno s nákupem otálet,“ řekl Steve Zacks, ředitel podniku. K mání budou balíčky na celý program, jednotlivé kusy jsou však přenosné v rámci jednotlivých bloků, jeden „paklík“ tak může využít pět různých diváků. Jejich cena se pohybuje mezi 4 500 a 17 900 korunami. Zbylé VIP vstupenky stojí 27 900 korun.

Jak bude vypadat hala?

Šéf arény Robert Schaffer naznačil: „Postaví se speciální tribuny zatočené do oblouku, aby neměly hluchá místa. Necháváme si je přivézt ze Švýcarska. Kapacita dosáhne 16,5 tisíce diváků, takže bude vyšší než na Davis Cupu.“ S organizátory řeší příchod do haly, vybavení hráčských šaten, jídelní a nápojové lístky, na nichž nemá chybět pravé šampaňské, mušle svatého Jakuba nebo žlutoploutvý tuňák. Domlouvá se, jaké klipy se budou promítat na obřích obrazovkách. A v jakých barvách bude vyveden dvorec? Podle plánů by měl být černozlatý. „Nehodláme vše prozradit hned,“ tvrdí ředitel Zacks. „Připravujeme řadu překvapení. Jen napovím, že při pondělním focení na lodi vypadal ten kurt krásně.“ Byl černý.

Nastoupí Berdych?

Pro české fanoušky by účast domácí jedničky znamenala zvláštní lákadlo. Berdych by ji považoval za čest: „Být v týmu s takovými mistry je pro mě obrovská motivace.“ Čahoun z Valmezu, nyní 14. na žebříčku, asi nebude mezi čtyřmi nejvýš postavenými evropskými borci. Ale pořadatelé by mu prostřednictvím kapitána Borga rádi udělili jednu ze dvou volných karet.

Bude Evropa jasně silnější?

Automaticky se kvalifikují čtyři nejlepší v pořadí ATP po Wimbledonu, zbylé dva muže si kapitáni vyberou po US Open. Jistě, vyjednávání s hvězdami teprve probíhá, do září se leccos změní. Nicméně teď by ideální sestavy vypadaly následovně...

Evropa: Murray, Djokovič, Wawrinka, Nadal + Federer a Berdych.

Zbytek světa: Raonic, Nišikori, Kyrgios, Sock + Isner a Del Potro.

A to by byla vskutku grandiózní společnost, která by z Laver Cupu učinila napínavý boj, extra výnosnou akci a důstojnou poctu Rodu Laverovi a všem ostatním legendám.