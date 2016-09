Poslední Češka na US Open: Plíšková hraje s Venus Williamsovou

Zvětšit fotografii Česká tenistka Karolína Plíšková se natahuje po míčku v utkání 3. kola US Open. | foto: AP

Konečně na grandslamovém turnaji prošla do osmifinále, ale česká tenistka Karolína Plíšková by ráda využila svou herní pohodu na US Open k ještě dalšímu postupu. V cestě stojí americká soupeřka Venus Williamsová. Utkání sledujte v podrobné reportáži.

