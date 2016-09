Kvitová po prohře: Takhle naštvaná jsem dlouho nebyla. A teď chci spát

Na závěr tiskové konference po nočním nedělním utkání se reportéři tázali šestadvacetileté Češky, jaký je její tréninkový plán. Chcete si dát pauzu? Chcete si zacvičit?

„Chci spát,“ usmála se Kvitová při odpovědi. „Jsem na cestách od turnaje v Montrealu, pak přišlo Rio, New Haven a teď New York. Stálo mě to hodně energie a nervů.“

Zase zopakovala, že už vyhlíží příští sezonu. Letošní rok byl pro dvojnásobnou wimbledonskou šampionku hodně zvláštní. Na grandslamech má nejméně vyhraných zápasů od roku 2009, maximum si vytvořila až tady v Americe, bez titulu byla na okruhu WTA naposledy před šesti lety.

Do toho se rozešla s přítelem, hokejistou Radkem Meidlem, po sedmi letech se jí rozpadl i profesionální vztah s trenérem Davidem Kotyzou. Náhradu dlouho hledala. Přišla o post české jedničky... „Stojí mi to za to?“ přemýšlela Kvitová.

Nakonec však motivaci našla, spolupracuje s Františkem Čermákem a kondičním koučem Davidem Vydrou, pomohla jí bronzová olympiáda v Riu.

Proto i teď - po hlavních vrcholech roku a zklamaná po prohře - reportérovi Radiožurnálu tvrdila: „Pořád je o co hrát. Chci se zlepšovat. Motivace tam je. Není to, že bych v sezoně už nic nenašla. Chci si užít další turnaje a těším se na finále Fed Cupu.“

Světová šestnáctka cítí, že úroveň jejího tenisu šla nahoru. „Vrací se mi sebevědomí, což je vždycky dobré, a mám na čem stavět,“ uvedla Kvitová.

Za dobré znamení se dá považovat i její rozpoložení po duelu s Kerberevou. „Takhle naštvanou jsem se po zápase dlouho neviděla. Myslím, že zrovna já mám hru, která jí nevyhovuje a mohla bych ji porazit. Ale bohužel to tam prostě nepadalo,“ litovala zbytečně velké počtu nevynucených chyb (43).

Kvitová chtěla z New Yorku co nejrychleji zmizet. Těšila se domů na pár dní volna. Pak se začne připravovat na turnaje v Číně, kde v minulosti párkrát triumfovala.

V polovině listopadu opět oblékne české barvy a zkusí ve Štrasburku proti domácím Francouzkám vybojovat svůj pátý fedcupový titul.

A pak už konečně bude ten bláznivý rok 2016 minulostí. „Událo se mi v životě tolik věcí, kolik se mi neudálo za pět let. Jsou to zkušenosti, které mě můžou posunout dál jak v životě tak v tenise,“ věří Kvitová.