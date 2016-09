Další Češka ve finále: Šafářová v deblu ztrácí proti francouzským jedničkám

Úvodní sada trvala přesně půl hodiny. Francouzky zatím na kurtu Arthura Ashe vládnou, dvakrát sebraly servis Američanky a samy dobře podávaly.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou ovládly v minulé sezoně Australian Open a Roland Garros. Letos překonaly zdravotní problémy a po olympijských hrách v Riu, kde obě braly medaili (Češka bronz v deblu, Američanka zlato v mixu), se jim v New Yorku zase daří.



Sehraná francouzská dvojice usiluje o druhý letošní společný grandslamový titul ve čtyřhře, Garciaová s Mladenovicovou se radovaly už na domácím Roland Garros.

Na US Open v cestě do finále neztratily ani set. Ve čtvrtfinále vyřadily také Barboru Strýcovou, do té doby neporaženou ve dvojici se světovou jedničkou Saniou Mirzaovou.