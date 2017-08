Další návrat Šarapovové. Bojovala jsem s řadou věcí, líčila ve Stanfordu

tvrdý povrch

Muži (dotace 2 002 460 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Medveděv (Rus.) - Opelka (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (8:6)

Mahut (Fr.) - Fabbiano (It.) 6:1, 7:6 (7:3)

Bhambri (Indie) - Kozlov (USA) 7:5, 2:0 skreč

Paul (USA) - Ruud (Nor.) 3:6, 7:5, 3:0 skreč

Pella (Arg.) - Ramanathan (Indie) 6:4, 6:1

Donaldson (USA) - Sela (Izr.) 6:7 (6:8), 6:4, 6:3

Copil (Rum.) - Bangoura (USA) 6:4, 7:6 (7:1)

Lacko (SR) - Halebian (USA) 6:3, 6:4

Laaksonen (Švýc.) - Pospisil (Kan.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3

Young - Smyczek (oba USA) 4:6, 6:3, 6:4



Ženy (dotace 250 000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Sabalenková (Běl.) - Davisová (3-USA) 7:5, 6:3

Görgesová (4-Něm.) - Abandaová (Kan.) 6:4, 6:4

Andreescuová (Kan.) - Giorgiová (It.) 5:7, 6:3, 6:4

Dodinová (5-Fr.) - Jankovičová (Srb.) 4:6, 6:3, 2:0 skreč

Van Uytvancková (Belg.) - Čepelová (7-SR) 7:5, 0:6, 6:1

Petkovicová (Něm.) - Naraová (Jap.) 6:4, 7:6 (7:5)

Duqueová (Kol.) - Rogersová (USA) 6:4, 6:1

Erraniová (It.) - Ozakiová (Jap.) 7:6 (7:0), 6:2