Premiérový triumf. Siniaková ovládla tenisový turnaj v Šen-čenu

Siniaková dokázala cestou za vítězstvím v Číně vyřadit dvě hráčky světové desítky. Ve druhém kole porazila čtyřku Simonu Halepovou z Rumunska v semifinále si poradila s desítkou Johannou Kontaovou z Británie.

Díky triumfu se Siniaková posune z 52. místa do první světové čtyřicítky a vylepší si své dosavadní žebříčkové maximum, kterým byla 49. pozice. Za vítězství na turnaji získala 163 260 dolarů, v přepočtu přes čtyři miliony korun.

„Je to skvělý start do sezony a doufám, že se ještě budu zlepšovat,“ řekla na kurtu Siniaková, kterou moderátor místo Kateřino oslovoval Karolíno.

Siniaková začala nervózně a po chybách přišla ve třetím gamu o servis. Vzápětí ale zpřesnila hru, získala ztracený servis zpět a posléze i první sadu. Ve druhé rychle vedla 4:1 a měla zápas pod kontrolou. Nerozhodil ji ani pád v osmé gamu při protipohybu. Při prvním mečbol udělala dvojchybu, ale druhý už proměnila.

„Jsem nadšená, že jsem zvítězila, i když jsem nehrála nejlépe. Ale byl to těžký zápas a skvělý týden,“ řekla Siniaková, která ve finále dvouhry na WTA uspěla na třetí pokus. Loni prohrála poslední zápas v Bastadu a Tokiu. Příští týden plánovala hrát v Hobartu, ale po úspěchu v Šen-čenu se z turnaje odhlásila.

Titul může Šen-čenu získat další Češka Andrea Hlaváčková, kterou čeká v páru společně s Číňankou Pcheng Šuaj finále ve čtyřhře.

Turnaj žen v Šen-čenu tvrdý povrch, dotace 750 000 dolarů Dvouhra - finále:

Siniaková (ČR) - Riskeová (8-USA) 6:3, 6:4

Turnaj mužů a žen v Brisbane tvrdý povrch, dotace muži 495 630 dolarů, ženy 1 milion dolarů Muži

Dvouhra - semifinále:

Dimitrov (7-Bulh.) - Raonic (1-Kan.) 7:6 (9:7), 6:2

Nišikori (3-Jap.) - Wawrinka (2-Švýc.) 7:6 (7:3), 6:3

Voráčová se v Aucklandu titulu nedočkala

Americká tenistka Lauren Davisová získala na turnaji v Aucklandu po výhře 6:3, 6:1 nad Chorvatkou Anou Konjuhovou první titul. Ve finále čtyřhry neuspěla Češka Renata Voráčová v páru s Nizozemkou Demi Schuursovou.

Třiadvacetiletá Davisová, čtvrtfinálová přemožitelka Barbory Strýcové, dominovala v utkání s Konjuhovou díky svému servisu a nedělala tolik chyb. „Loni jsem prohrála ve finále dvakrát, což bylo frustrující. Naplnilo se do třetice všeho dobrého a má to své kouzlo. Je to neskutečně nádherný pocit,“ radovala se Američanka.

Voráčová se Schuursovou podlehly ve finále nizozemsko-švédskému páru Kiki Bertensová, Johanna Larssonová dvakrát 2:6. Bertensová s Larssonovou získaly třetí titul za sebou, na konci minulé sezony uspěly v Linci a Lucemburku. Třiatřicetiletá Voráčová usilovala o jubilejní desáté turnajové prvenství.