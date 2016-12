Tenisový titul bez radosti. Prostějov myslel na Kvitovou

Reakce na přepadení Petry Kvitové

Lucie Šafářová: „Na konci roku se těšíme na Vánoce, přejeme si štěstí a zdraví do toho nového, ale co se kolem nás děje, mě trošku děsí. Měli bychom si užívat, radovat se, místo toho začínáme mít strach. Nevím, kam chceme dojít, to mě trápí.“

Miroslav Černošek: „Skutečnosti, které se dějí, mě nenechávají klidným. Je jedno, jestli v Berlíně, nebo Prostějově. Vypadá to, že svět míří do pekla. Až si někdy říkám, že v osmašedesátí nemusím být všude. Je to smutné. Pochopitelně mě mrzí, co se stalo Petře a musím říct, že třeba z pohledu Fed Cupu nám bude hodně scházet nejen herně, ale i lidsky. Přesto věřím, že to v Ostravě se Španělskem zvládneme.“