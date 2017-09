Žádný konec, jedu dál, ujistila Venus. Potká se příště i se Serenou?

Velký americký večer to byl, vždyť všechny semifinalistky US Open pocházely z USA. Jenže ta nejznámější končí. Venus Williamsová sice ve druhém setu pokořila Sloane Stephensovou „kanárem“ a ve třetí sadě byla jen dva míčky od triumfu, jenže nakonec padla 1:6, 6:0, 5:7.

Divoké skóre jen dosvědčuje, že to nebyl úplně typický duel.

A Venus Williamsová ostatně není typická 37letá tenistka. „Nestojím o slova útěchy. Stojím jen o trofeje,“ pronesla po bolestivé prohře. „Abych byla upřímná, nic jiného než výhry mě nezajímá. Podstatné je, abych byla schopná dotlačit sama sebe do takové pozice. Vím, že na to mám.“

Do rodinného klanu skromnost zrovna nepatří, ale těžko to jí a mladší sestře Sereně vyčítat. 35letá Serena, toho času pauzírující kvůli narození dcery, vyhrála v singlu 23 grandslamů. Venus, bojující s imunitním onemocněním, má stejných trofejí 7 a letos i ve velmi pokročilém tenisovém věku udivuje vyrovnaností výkonů.

V Melbourne a ve Wimbledonu došla do finále, v New Yorku jí chyběl jen kousek a také 4. kolo v Paříži patří v její kariéře k tomu lepšímu na Roland Garros. Jenže jak jsme již slyšeli, tohle všechno je jí málo.

„Byl to boj. A ona na konci posbírala více výměn než já. To rozhodla,“ nekomplikovala si Venus příliš hodnocení duelu se Stephensovou. A aby bylo jasno, hned dodala, že její kariéra nekončí.

Což znamená, že by už na příštím grandslamu zase mohl být sesterský pár pospolu. Serena totiž - v duchu williamsovského maximalismu - cílí hned na Australian Open; co na tom, že se její dcerka narodila 1. září. Mladší z dua má tenis příliš ráda, příliš jí chybí.

„Chci to zvládnout,“ řekla pro magazín Vogue. „Jasně, musím to zmáknout tři měsíce po porodu. Je to hodně intenzivní.“

Její kouč Patrick Mouratoglou pro Eurosport přidal, že Serena je „neuvěřitelně šťastná“. A zdá se, že osobní pohoda jí dodává chuť do práce. „Zaprvé jsem nadšený, že můžu trénovat nejlepší hráčku dějin,“ uvedl Mouratoglou. „Už když mi oznamovala, že je těhotná, hned dodala: Není to konec s tenisem. Ještě toho můžu hodně dokázat.“

Trenér přiznává, že účast v Melbourne je poněkud hraniční záležitostí. „Pokud to stihneme už tam, bezva. Pokud o něco později, nevadí,“ uvedl Mouratoglou. A hned dodal: „Ale bavíme se o Sereně. Pro tu není nic nemožné.“

Čímž se řídí obě sestry, věku i soupeřkám navzdory. Nic jiného než velká vítězství je zkrátka nezajímá.