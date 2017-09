Už jsem docela rozehraný, vtipkoval Federer po další pětisetové bitvě

Vedl 6:1, 5:3 - a zdálo se, že ho nic nemůže zastavit.

Jenže chvíli poté najednou vedl 2:1 na sety Južnyj. Outsider se ocitl krok od obrovské senzace.

S Federerem hrál do té doby šestnáctkrát a nikdy nebyl tak blízko výhře. Ani ve svých nejbližších dobách - Južnyj býval osmým hráčem světa - se nepřiblížil triumfu, který by chtěl mít zapsaný každý tenista.

Výhra nad Federerem.

Ale nedokázal to ani ve čtvrtek.

Pravda, Federer ještě jednou zakolísal. Znovu za stavu 5:3, tentokrát ve čtvrtém setu, kdy přišel o servis. Jenže historie už se neměla opakovat. Následně vzal Južnému podání, vynutil si pátý set - a v něm už vládl. Rus se hůře pohyboval a nedokázal Federerovi konkurovat.

„Hrál jsem lépe než v prvním kole, za což jsem rád,“ říkal Federer po výhře 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2. „Tenhle zápas nebyl o mých zádech, ta jsou v pořádku. Spíš jsem ho musel vydřít. Cítil jsem se jinak, úplně jinak.“

Nikdy předtím ve své kariéře nemusel začínat grandslam dvěma pětisetovými utkáními. Až nyní, v 36 letech. Přesto věří, že by ho to do dalšího průběhu nemělo příliš poznamenat.

„Jste vzrušení z toho, že jste postoupili, takže se na negativa nedíváte. Ano, možná jsem unavenější než obvykle po postupu do třetího kola, ale to je v pohodě,“ prohlásil.

Tušil jsem, že se budu trápit

Čím to, že se Federer v úvodních kolech tak nadřel? Od Wimbledonu toho příliš nenahrál. Nechytil ještě ideální rytmus. „Moje příprava nebyla ideální. Tušil jsem, že se na začátku možná budu trápit. Možná jsem se trápil víc, než bych si přál. Ale pořád jsem v turnaji, takže mám šanci.“

To ano. Řada jeho konkurentů už turnaj opustila. Zverev, Dimitrov, Berdych... Nemluvě o těch, kteří kvůli zraněním ani nedorazili - Djokovič, Murray, Nišikori či Wawrinka.

Federer nezáří, ovšem úvodní kola bývají pro favority často problematická.

„Pořád věřím, že úroveň své hry zlepším a budu hrát vyrovnaněji. Nehraju zas tak špatně. S trochou únavy se nějak poperu. To už jsem musel udělat stokrát. Tím se tolik netrápím,“ líčil.

Jak se ale popere ve třetím kole s dalším veteránem Lópezem? To se teprve uvidí.