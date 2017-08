1:6, 1:6. Bylo mi do breku. Ještěže nepřiletěl kanár, pravila Strýcová

Tenis

Další 3 fotografie v galerii NEJDE TO. Smutná Barbora Strýcová ve druhém kole US Open s Jennifer Bradyovou. | foto: AP

dnes 21:25

New York (Od našeho zpravodaje) - Jako by nestačilo, že tenistka Barbora Strýcová překvapivě snadno vypadla z US Open. „Zapnula jsem mobil a hned na mě vyskočilo: Zabiju tě!“ zmínila Strýcová výhrůžku zhrzeného sázkaře. „No co, to zvládneme,“ řekla ještě. Čtvrteční poledne se ale nezařadilo k nejúžasnějším chvílím jejího života.