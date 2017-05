Djokovič v Paříži: Agassi při mě stál, když jiní kritizovali. Rozumí mi

Město nad Seinou se dál raduje ze slunečného jara. Sobota je v Paříži pořád ještě tichem před tenisovou bouří. A až se Roland Garros rozezvučí naplno, bude mezi nejsledovanější ze všech patřit loňský šampion.



„Je to nová kapitola,“ přiznal Novak Djokovič, jehož tisková konference byla patrně nejnabitější ze všech. „To, že mám najednou nový tým, mě nabíjí energií. Je to vzrušující. Všichni jsme cítili, že potřebuji změnu.“

Srbský velešampion jako by po triumfu na Roland Garros 2016 ztratil elán a hlad. Aura neporazitelnosti dostala trhliny. Mužem, který to má vyřešit, bude z velké části Andre Agassi.

Co rozhodlo, aby vzal roli superkouče? „Sám nevím,“ odvětil Djokovič. „Neřekl jsem mu nic zvláštního. Nepřesvědčoval jsem ho. Moc si vážím toho, že ve chvíli, kdy se mi nedařilo jako dřív a slýchal jsem hodně kritiky, patřil k málo lidem, co dál stáli na mojí straně.“

A pak slovo dalo slovo: „Chtěl jsem mu za to poděkovat osobně, a tak jsem mu zavolal. Zrodil se z toho velmi dlouhý rozhovor - a nyní jsme tady.“

Oranžový grandslam byl tím posledním, co Djokovičovi chybělo. Pokud by právě zde odstartoval cestu zpět, dopsal by putování z Paříže a zase zpátky. „Ale za ty roky jsem se dávno naučil, jak psychicky pracovat s tím, že jsem obhájce titulu,“ odmítá zvýšený tlak jen proto, že loni zvedl trofej nad hlavu: „Zároveň přiznávám, že tahle chvíle, tedy triumf na Roland Garros 2016, patřila k nejsladším momentům mé kariéry.“

K tomu, aby si to vše mohl zopakovat, má posloužit právě Agassi.

„Prošel si ve své kariéře úplně vším. Naprosto přesně mi rozumí. Zná všechny výzvy, kterým v tenisu musíte čelit,“ oceňuje Djokovič, že jsou si v tomto směru zcela rovni. „Taky jsme si od prvního dne tady v Paříži oba připadali, že se známe roky. Všechno klape.“

Nad francouzskou metropolí i nad jejím šampionem zatím svítí čistě modrá obloha, mraky jsou v nedohlednu. A pokud se objeví? Pak má legenda Agassi pomoci, aby zmizely co nejrychleji.