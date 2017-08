Karolína Plíšková začne hájit trůn. O číslo 1 se porvou i muži

Asi dvacet let se Karolína Plíšková škrábala na obrovský kopec, jehož zdánlivě nedobytný vrchol se skrýval v mracích. Předháněla tisíce sokyň, které při lopotném úsilí hnala stejná touha.

V červenci 2017 se jí povedlo předstihnout i těch pár posledních, jež ještě zůstávaly nad ní, a stala se jedničkou žebříčku WTA Tour.

Naskytl se jí nevšední výhled, pro někoho až omračující. Jen 22 hvězd před ní shlíželo na ten kolosální mumraj ze stejné pozice.

Po krátkém příměří, jež panovalo po Wimbledonu, se pětadvacetiletá Češka hodlá na střeše světa opevnit a v následujících týdnech odolat všem pokusům o svržení.

„Budu se snažit zůstat první co nejdéle, ale už teď v Americe to nebude lehké, protože mě čeká obhajoba spousty bodů,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz před odletem přes Atlantik, kde plánuje nastoupit na podnicích v Torontu, Cincinnati a na posledním letošním grandslamu v New Yorku.

„Každým turnajem se může pořadí měnit,“ uvědomuje si.

Bitvy na rozpálených betonových jevištích každý rok přitahují pozornost fanoušků a prověřují připravenost uchazečů o slávu, trofeje, body a miliony dolarů.

Tentokrát se na nich schyluje k ostrému zápolení o posty jedniček WTA i ATP, do nichž se hlásí neobvykle vysoký počet kandidátů.

Reálnou šanci na korunovaci nejpozději po US Open si hýčká nejméně osm tenistek.

Mezi muži smějí v palácovou revoluci, jež by zbavila trůnu Brita Murrayho, doufat vzkříšené legendy – Španěl Nadal a Švýcar Federer.

Rafael Nadal (vlevo) a Roger Federer

Situaci na ATP Tour zásadně ovlivnil nedávný tah Srba Djokoviče, který do konce roku nechá odpočinout strhané tělo i mysl. Podobné rozhodnutí učinil Švýcar Wawrinka, jenž musí na operaci kolena.

Alespoň nejbližší akci v Montrealu vynechají ze zdravotních důvodů i Chorvat Čilič a Murray, přes něhož by se už příští týden mohl vyšplhat Nadal. Stačí mu, když na kanadském turnaji série Masters 1000 přežije do semifinále, a bude králem poprvé od června 2014.

A nedaleko za ním už sviští neskutečně svěží veterán Federer, jemuž bude v úterý šestatřicet. „Opravdu hodně by pro mě znamenalo, kdybych se ještě jednou v kariéře vyšvihl na číslo 1,“ prohlásil po Wimbledonu. „Takže doufám, že Andyho vystřídám já, a nikoliv Rafa.“

Svůj vlastní závod si v závětří jede Tomáš Berdych. Jak přiznal po porážce s Federerem ve Wimbledonu, ve zbytku roku by se rád vrátil do Top 10. A není to po strastiplném jaru a výměně koučů jenom nějaká bláhová představa.

Je čtrnáctý, na rozdíl od řady opotřebovaných soků se cítí fit. V noci na sobotu ale v mexickém Los Cabos nezvádl semifinále proti Australanu Kokkinakisovi, jemuž podlehl 6:3, 6:7 (5:7), 4:6

Od loňského srpna marodil se zánětem slepého střeva, neobjevil se na US Open, v poslední třetině sezony obhajuje jen několik málo úspěchů. „Na okruhu jsem skoro nebyl přítomen,“ pravil.

To Plíškové se v srpnu a září odečtou z konta hojné zisky za titul v Cincinnati a účast ve finále US Open, čili 2 199 bodů.

Její náskok nad druhou Rumunkou Halepovou (6751–5770) a dalšími dobyvatelkami se s každou další štací cirkusu WTA může dramaticky měnit.

Halepová a čerstvá wimbledonská šampionka Muguruzaová ze Španělska z něj ostatně ukrajují už tento týden na podnicích ve Washingtonu a Stanfordu.

Otázkou rovněž je, jak na Plíškovou dolehne skutečnost, že je coby nová paní obřího kopce hlavním terčem pro všechny protivnice.

„Nevím, jaké to bude jít na kurt jako jednička,“ tvrdí. „Ale nečekám závratnou změnu. V poslední době jsem byla skoro vždycky favoritka. Věřím, že pokud nahoře chvíli vydržím, naučím se s tím pracovat.“