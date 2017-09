Budím se i v noci. Na Laver Cup není manuál, říká organizátor Šafařík

Každý den mu chodí stovky mailů, které musí přečíst a vyřídit. „Na jednu stranu se na akci těším, ale budu rád, až to všechno skončí a oddychneme si,“ prohlašuje Šafařík.

Kolik toho v těchto dnech naspíte?

Musel jsem se částečně starat i o baráž Davis Cupu, takže se budím i v nočních hodinách. Mám poznámkové bloky a píšu si, co všechno je potřeba udělat. Je to nová práce.

V čem je tak jiná?

Každá akce má své specifikum, Když jsme dělali NHL, tak jsme se také vídali s lidmi, které jsme do té doby nepotkali. V tenisu jsme relativně dlouhou dobu a víme, co nás čeká při Davis Cupu a Fed Cupu. Ale tady se potkáváme s jinými lidmi, jinými mentalitami, myšlenkami. Je tu spoustu zahraničních týmů, které se musí zkoordinovat. Na začátku není manuál, tvoří se to a doufám, že všechno klapne a bude to jak švýcarské hodinky. A v neděli večer si řekneme: Ano, byla to dobrá akce.

Jaké mají tenisté požadavky?

Odpovídají standardním požadavkům těchto hráčů, ať už jedou kamkoliv. Není tady nic tak výjimečného, že bychom se s tím nikdy nesetkali. Hodně hráčů už tady hrálo daviscupové utkání. Jejich požadavky nejsou přemrštěné, odpovídají jejich postavení v rámci celého světa.

Jak jsou ubytovaní?

Hráčské hotely jsou dva, jeden pro Evropu a druhý pro tým světa. Pak máme celou řadu dalších hotelů. Je to velice komplikované, ale snažíme se s tím vypořádat se ctí.

Bude mít třeba Roger Federer speciální tým?

Neznám podrobnosti, ale každý hráč přijede se svým týmem jako na všechny ostatní turnaje. My jsme tady od toho, abychom jim poskytli zázemí, jaké si přejí.

Kolik lidí pojme chystaná fanzóna?

Tak tři tisíce. Její hlavní účel bude dvojí. Návštěvníci dostanou šanci se podívat na trénink světových tenisových hvězd. A v pátek a v sobotu se budou mezi zápasy moci občerstvit, koupit si reklamní předměty.

Co pro Česko znamená hostit takovou akci?

Je to obrovská čest. Jestli se produkt rozjede, v což věříme, tak bude Praha zapsaná jako první v jeho organizaci, což je neuvěřitelné. Město Praha si postupem času uvědomí, co to je za akci. Taková skupina tenistů se tady hodně dlouho neobjeví a jde mi mráz po zádech, když vidím všechny hráče, kteří sem míří. Je pro nás ctí pracovat na takovém projektu a být u prvního ročníku.