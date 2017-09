Přípravy Laver Cupu vrcholí. Ve fanzóně půjde sledovat tréninky i přenosy

Tribuny v prvním patře budou pozměněny, aby se publikum ocitlo blíže kurtu. „Pohled pro diváky bude víc 360stupňový,“ přibližuje Vladimír Šafařík, ředitel České sportovní, která je spolu s O 2 arenou lokálním promotérem Laver Cupu. „Rohy arény budou více vyplněny, přibudou tam nové tribuny.“ Úprav se dočkají i šatny a chodby.

Vstupenky jsou stále k dispozici Do prodeje se uvolnila poslední část vstupenek na všechny části programu ve všech cenových kategoriích. K dispozici jsou na webu Ticketportal a stránkách Laver Cupu.

A jedinečná má být také podoba kurtu. „Strávili jsme hodně času nad jeho designem. Chtěli jsme udělat něco, co tady ještě nebylo,“ láká Steve Zacks, výkonný ředitel Laver Cupu.

Stejná podoba se má používat i ve všech dalších ročnících. „Mělo by to bavit fanoušky v hale i ty, co se budou dívat v televizi.“ Očekává se, že televizních diváků by po celém světě mohla být až jedna miliarda.

Ve fázi dokončování je menší tréninková hala, která je hned vedle O 2 areny. V ní budou tenisové hvězdy trénovat za průhlednou stěnou, podobně jako třeba na londýnském Turnaji mistrů. Fanoušci tak budou moci sledovat přípravu Rogera Federera, Rafaela Nadala, Alexandra Zvereva či Tomáše Berdycha. První tréninky by se měly konat ve středu odpoledne.

Kdy bude program? Vstupenky na konkrétní hráče si koupit nemůžete - nominaci na jednotlivé dny oznámí kapitáni výběrů až na poslední chvíli. „Páteční zápasy se počítají za jeden bod, sobotní za dva, nedělní za tři, což strategii kapitánů ohledně nasazování určitě ovlivní,“ tuší Zacks. „Ale oba týmy mají šest skvělých hráčů. Bude vzrušující sledovat, kdy je kapitáni využijí.“ Páteční program se zveřejní ve čtvrtek, víkendový rozpis bude znám vždy ráno před startem hracího dne.

K tréninkové hale bude přiléhat fanzóna, kde poběží přenosy na velkoplošné obrazovce, vyrostou stánky s jídlem a pitím a prodejny reklamních předmětů, k dispozici bude i ukázka z tenisové síně slávy. „Fanoušci budou mít dost možností, aby mohli sledovat všechno, co se děje,“ slibuje Zacks.

Premiérový ročník akce, v níž se utkají hvězdami nabité týmy Evropy a světa, se uskuteční už příští víkend, od 22. do 24. září. Přípravy proto finišují, projektu se naplno věnuje přes sto lidí.

„Pracujeme v podstatě 24 hodin denně,“ říká Zacks. „Ale hráči jsou ve skvělé náladě a těší se, že si zahrají v týmové soutěži, což se neděje často. Že stráví čas s dalšími skvělými hráči, budou si navzájem pomáhat a zkusí jako tým vyhrát.“

Jedinečná tenisová akce se už blíží - a možnost spatřit slavná tenisová jména rovněž.