Nemám důvod se něčeho bát, tvrdí Šátral před daviscupovou premiérou

„Těším se hodně, mám rád takovéhle velké zápasy. Vždy, když jsem šel hrát zápas na nějaký větší kurt, nebo s někým dobrým, nevybavuji si, že bych hrál špatně. Nemám důvod se něčeho bát. Sice je to můj první zápas v Davis Cupu, ale vše je jednou poprvé. Doufám, že to zvládnu dobře,“ řekl Šátral Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz.

Jeho soupeř je v žebříčku ATP o 142 míst výše, působí ale velmi náladovým dojmem. „Víme všichni, že je to hráč možná jeden z nejlepších na světě, ale záleží, jak udrží koncentraci. Když on bude hrát dobře, budu to mít hodně těžké. Když povolí, budu to mít pořád těžké, ale budu mít aspoň nějakou šanci,“ řekl Šátral. „Budu se snažit držet, bojovat o každý balon a čekat, že mohou přijít nějaké chyby od něj,“ doplnil.

Ideální by pro něj bylo, kdyby šel na kurt za stavu 1:0 po výhře české jedničky Jiřího Veselého v úvodním singlu nad domácím debutantem Jordanem Thompsonem.

„Je mi to tak nějak jedno, jestli jdu první nebo druhý. Na druhou stranu kdybych šel jako první, věděl bych, že jdu hrát v 11 hodin, rozcvičil bych se a šel bych na kurt. Veselka může hrát třeba čtyři pět setů, já tam můžu sedět tři čtyři hodiny a furt se rozcvičovat,“ přemítal Šátral.

„Asi pro nás jako pro tým je lepší, že jde první Jirka. Že bude začínat za stavu 0:0 a doufám, že já půjdu na kurt a budeme vést 1:0,“ doplnil Šátral.

Podobně velký zápas, jaký ho nyní čeká, prožil vloni na US Open, kde v 2. kole prohrál s Francouzem Gaëlem Monfilsem 5:7, 4:6 a 3:6. „Zápas s Monfilsem byl pro mě jeden z největších, ale každý takový zápas by mě měl posouvat dopředu. Třeba zítra budu o trochu zkušenější a vyvaruji se chyb v koncovkách setů. Rozhodně tam nejdu s tím, že jdu prohrát, jdu vyhrát. Jinak bych na kurt ani chodit nemusel,“ uvedl bojovně Šátral.

Pro úvodní dvouhry dostal přednost před žebříčkově lépe postaveným osmatřicetiletým veteránem Radkem Štěpánkem. „Pro Radka by v těch jeho letech byly tři dny velmi namáhavé. Takže Honza Šátral věděl, že je velká šance, že nastoupí. Na zápas se těší a nemá vůbec co ztratit. I kdyby dostal třikrát 6:0, nikdo mu nic nemůže říct, protože ten žebříčkový rozdíl je propastný,“ uvedl český kapitán Jaroslav Navrátil.

„Nicméně já myslím, že se s tím vypořádá a odehraje velice slušné utkání. Jestli uhraje jeden game, set, nebo může i překvapit... U Kyrgiose člověk nikdy neví, jaký bude mít den. Zvlášť pokud by Jirka přinesl první bod, tak bude pod tlakem Kyrgios, ne Šátral,“ dodal Navrátil.