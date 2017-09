Hlavní hrozba: Haase z Haagu. Češi čelí muži, jenž si pinkal jako batole

dnes 16:59

Mohlo to vůbec s jeho životem dopadnout jinak? „Byly mi asi dva roky a stál jsem na kurtu s rodiči. Zkoušel jsem trefit tolik míčků, co to jen šlo,“ zavzpomínal Robin Haase. „Celá má rodina hrála tenis, a tak jsem neustále byl s nimi, chodil na tréninky staršího bratra i starší sestry.“