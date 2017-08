Jednička Plíšková a dalších 11 vyslanců na US Open. Jaké mají šance?

Tenis

Zvětšit fotografii ČÍSLO JEDNA. Karolína Plíšková bude na grandslamu poprvé nasazená jako jednička. | foto: ČTK

dnes 11:13

Nebývají zmiňováni mezi největšími favority, to však neznamená, že nemohou ze stínu zaútočit. Vždyť Karolína Plíšková bude na US Open nasazenou jedničkou, ale slibná šance se naskýtá i Tomáši Berdychovi, jemuž ubyla řada konkurentů. Jaké vyhlídky má 12 českých tenistů v hlavní soutěži v New Yorku a co o jejich šancích napověděl los?