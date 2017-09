Krok sun krok titulu. Lacko v Mostě z velenáskoku ztratil jen málo

„V součtu na mě udělal druhý Hahn jen dva body, což není nic při mém náskoku,“ shrnul Lacko sobotní dění na domácí trati.

Před německým obhájcem titulu Jochenem Hahnem má k dobru 56 bodů. „Ještě je spousta závodů, ale když to půjde tímto stylem, je dobře našlápnuto. Není to škodolibost, ale chválabohu Kiss druhou jízdu nedokončil, takže jsme teď v boji s Hahnem.“

Třetí Stephanie Halmová zaostává už o 63 bodů. Právě ona zatlačila Lacka na startu prvního závodu. „A já před první zákrutou chtěl dobrzdit, zašlápl jsem to trošku hodně a chcípnul mi motor. V tahačích se mi to stalo poprvé, naštěstí se přes spojku chytil,“ líčil Lacko. Byl druhý za konkurentem Hahnem. „Asi bych na něj neměl, i kdybych ho dojel, umí si to pohlídat.“

V hendikepovém závodě, v němž první osmička startuje v obráceném pořadí, prosvištěl cílem jako čtvrtý před největšími rivaly. „Vedeme taktickou bitvu a myslím, že ji vedeme dobře,“ pochvaloval si šéf Buggyry Jan Kalivoda.

Lacko si odfoukl: „Jel jsem na maximum, co to šlo, vždyť jsem celý mokrý a gumy jsou roztrhané. Snažil jsem se o pódium, jsme přece jen doma. Tahal jsem, co to šlo.“

Šampionát tahačů pokračuje v Mostě i v neděli dvěma závody.