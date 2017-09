Čínský šampionát tahačů: Vršecký obhájil titul, druhý Lacko, třetí Kolomý

„První závod byl na pohodu, kdy jsme startovali zepředu. Druhý závod už tam bylo nějaké předjíždění a kontakty, kvůli kterým jsme museli na věž,“ uvedl Vršecký, který v neděli vyhrál obě bodované jízdy.

Dvojnásobný evropský šampion měl radost z toho, že se dařilo všem třem Čechům. „Vybrali jsem jim to do posledního poháru,“ pousmál se Vršecký. Celkový triumf by rád obhajoval i za rok. „Docela mě to tu baví, zatím jsme vyhráli, co se dalo,“ řekl. Letos se vrátil i do evropského šampionátu a snaží se pomoct Lackovi k titulu.

Lacko byl dnes dvakrát druhý a hned za Vršeckým skončil i celkově. „Dopolední závod nebyl vůbec složitý, protože s Davidem jsme startovali z první řady, a tak jsme dojeli i do cíle. Druhý závod bývá vždy zajímavější, kdy se prohazuje prvních deset jezdců. Snažili jsme se ze zadních pozic dostat co nejrychleji dopředu aby nám zbytek neujel. To se podařilo během prvních dvou kol,“ uvedl Lacko. Za týden je čeká další závod ME v belgickém Zolderu.