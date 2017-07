Moderní pětibojař Svoboda po trenérské změně ožil a těší se na ME

„Loni jsem si nedovedl představit, že bych dělal pětiboj ještě rok. Teď už to neberu a ani Tokio není tak vzdálené. Uvidíme. Mám i nějaké další plány, které teď nechci zveřejňovat. Jsem ale schopen připustit myšlenku, že budu závodit další tři roky,“ řekl Svoboda novinářům před začátkem šampionátu.

Dvaatřicetiletý pětibojař měl v minulých sezonách řadu zdravotních problémů, navíc se cítil opotřebovaný. V březnu se však začal připravovat pod vedením Libora Capaliniho a trenérskou změnu si jen pochvaluje. „Přineslo to to, co jsem očekával. I v moderním pětiboji, což je pestrý sport, člověk upadne do stereotypu. Libor byl poblíž a naštěstí jsme se domluvili. Baví mě to,“ řekl Svoboda.

Věří, že již v Minsku se změna pozitivně projeví. „Už začínám být zdravě nervózní, protože mám docela velká očekávání, letos jsem byl totiž vzácně zdravý. Nejspíš všichni vědí, co bych považoval za dobrý výsledek,“ uvedl závodník pražské Dukly před devátým ME, do kterého vstoupí v pátek. „Po delší době by to mohlo být zajímavé,“ pousmál se.

Chce maximálně uspět v Minsku, přemýšlí ale i nad budoucností. Přestože o ní nechce konkrétně mluvit, má už řadu plánů. Aktivně se zapojil do vedení svazu, uvažuje o trénování a nevzdává se plánu zorganizovat v Česku velký závod moderních pětibojařů.

„O budoucích plánech mluvím nerad, často se to může vymstít. Chtěl bych se ale stát částečně nebo naplno trenérem. Částečně bych rád pořádal pětibojařské závody na lepší úrovni, než dosud bylo na mezinárodní scéně vidět. Takže si tím chci vyplnit nějakou svou dlouhodobou frustraci z toho, že to není takové, jaké bych si přál,“ přiznal.

S ohledem na svůj věk ale uvažuje i o mimosportovním životě. „Vzhledem k tomu, kolik mi je a jak dlouho sportem žiju, se upřímně těším i na život potom. Nechci být sentimentální, ale když potkám nějakou pěknou ženskou a budu s ní mít děti, tak samozřejmě priority budou jiné. A proti tomu nějaká olympiáda nehraje skoro žádnou roli,“ prohlásil.

„Rozhodně jsem ve věku, kdy si musím připravit, co budu dělat, když skončím. Jestli to bude za rok, nebo po Tokiu, pro mě tolik nemění. Když mi bylo pětadvacet, tak jsem byl nastavený, že dokud nevyhraju olympijskou medaili, neskončím. To bylo něco úplně jiného,“ dodal Svoboda, který evropský šampionát v roce 2010 ovládl a ve sbírce má i řadu medailí z mistrovství světa.