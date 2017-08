Čím větší hvězda, tím větší pokora, zjistil šéf libereckého turnaje

A dodává: „S diváckým zájmem jsme byli velice spokojeni. Dá se říct, že od úterka jsme měli každý den zcela plný areál, což obnáší okolo tisícovky fanoušků.“

Trofej pro vítěze nakonec na kurtech LTK Liberec vybojoval portugalský hráč Pedro Sousa, nejlepším z Čechů byl Václav Šafránek, který se stejně jako před rokem U Jezírka probil do semifinále.

Není vám líto, že se víc neprosadili čeští hráči, kterých v hlavní soutěži startovalo celkem osm včetně daviscupových reprezentantů Pavláska, Rosola a Šátrala?

To je samozřejmě věc, kterou nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. Ale ano, líto nám to je, protože tenhle turnaj děláme hlavně ze dvou důvodů: aby špičkový tenis mohla vidět mládež a aby se prosazovali čeští hráči.

Už ve druhém kole dohrál i španělský tenista Tommy Robredo, bývalá světová pětka. Co jste říkal jeho vystoupení?

Tommy se moc chce vrátit zpátky na okruh ATP, ale stále ho limitují zranění, která za poslední rok měl. Zápas druhého kola proti krajanovi Ojedovi oddřel, ale není ještě v takové formě, v jaké by si sám přál být. Jen čas ukáže, jestli vůbec bude mít na to vrátit se nahoru.

Mimochodem, jak se tenisová hvězda typu Robreda chová? Vyžaduje nějaké speciální zacházení?

Za celou dobu, kdy náš turnaj pořádáme, se neustále přesvědčujeme o platnosti pravidla: Čím větší hvězda, tím větší pokora. A to platilo i o Robredovi. Nevymýšlí si žádné excesy, ke všem se chová slušně - ještě slušněji než horší hráči...

Liberecký challenger jste pořádali pátým rokem. Cítíte, že jeho prestiž roste?

Ano. Snažíme se pro hráče vytvořit super atmosféru a dobré podmínky a oni si to mezi sebou řeknou. Je příjemné potkat v zahraničí na turnajích tenisty typu Darcise nebo Melzera a slyšet od nich, že by se rádi do Liberce ještě vrátili.

Bude turnaj Svijany Open v tenisovém kalendáři i příští rok?

Ano, máme už pevné místo. Počítáme znovu s termínem na přelomu července a srpna plus minus týden.

Chcete do budoucna turnaj posunout někam výš, co se týče hráčského obsazení či rozpočtu?

V tuhle chvíli o tom neuvažujeme. Aktuálně máme nasazenou maximální možnou laťku, která odpovídá možnostem našeho tenisového klubu.