Dostál ovládl pětistovku, čtyřkajak byl třetí, Fuksa poprvé prohrál

Čtyřiadvacetiletý Dostál v Szegedu zahájil mezinárodní sezonu. A trojnásobný olympijský medailista si v neděli v Maďarsku spravil náladu po sobotním šestém místu na dvojnásobné trati.

Na neolympijské pětistovce nedal soupeřům šanci. Druhého Roie Rodrígueze ze Španělska za sebou nechal o 408 tisícin sekundy, třetí byl o další desetinu sekundy zpět Ukrajinec Oleh Kucharyk.

Fuksa dosud v SP nenašel v kategorii C1 přemožitele. Minulý víkend v Montemoru vyhrál kilometr i dvoustovku a v sobotu v Szegedu si připsal na olympijském kilometru další vítězství.

Čtyřiadvacetiletý český olympionik ztratil na nejkratší trati 769 tisícin sekundy na vítězného Henrikase Žustautase z Litvy.

Dnes ještě v Maďarsku Fuksa pojede s mladším bratrem Petrem o medaile v deblkanoi na 500 m.

Čtyřkajak Štěrba, Havel, Špicar, Šlouf uspěl při své premiéře na nové olympijské trati 500 metrů. Zvítězil Němci před Španěly, česká posádka na nejrychlejší ztratila přes sekundu.

Čtyřkajak získal na posledních dvou olympijských hrách bronzové medaile ještě na trati 1 000 metrů. Po OH v Riu de Janeiro opustil posádku Josef Dostál, jenž se chce soustředit na individuální závody. Z bronzové olympijské posádky jsou v sestavě Havel a Štěrba, Špicar byl v Riu náhradníkem a Šlouf je loňským mistrem světa do 23 let na delbkajaku.