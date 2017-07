Florbal sní o olympijském puncu. Teď chce zaujmout bafuňáře

„Pro florbal jde o prestižní záležitost, vždyť je to po olympiádě druhá největší akce,“ říká David Zlatník z florbalové unie. „Chceme zaujmout a být jako ragby, badminton, triatlon či taekwondo, které se ze Světových her nakonec dostaly až do olympijského programu.“

Až se ve čtvrtek v poledne (přímý přenos na ČT sport) do sebe pustí týmy Česka a Finska, nebude to jen pikantní premiéra pro finského kouče Petriho Kettunena, který teď velí české reprezentaci, ale i první velký florbalový krok, jak zaujmout sportovní „svět.“

Světové hry má pod patronátem Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a přímo ve Vratislavi jeho lidé analyzují budoucnost jednotlivých odvětví. Třeba jaký mají divácký zásah. Jaký dosah je na sociálních sítích.

Jak moc jsou „in“. Jenže i kdyby si bafuňáři v Polsku sedli z florbalu na zadek, na olympiádu je daleká cesta. „Datum, kdy by se florbal na olympiádě mohl objevit, nejsme schopni říct,“ ví Roman Urbář, který má na florbalovém svazu na starost marketing.

„Ale existují dvě cesty – od roku 2020 si může pořadatel sám vybrat pět sportů, které se na olympiádě objeví. Takže pokud by pořadatelem byl někdo ze skandinávských zemí, šance tu je.“

Nikdo takový ale není. V letech 2024 a 2028 budou olympijské hry velmi pravděpodobně hostit Paříž a Los Angeles. Takže zbývá druhá cesta – a to je z florbalu udělat globální sport. „Už teď florbal hraje 66 zemí. Hodně aktivní jsou v poslední době v Číně a Severní Americe. Kluby z NHL zakládají florbalové týmy,“ říká Urbář.

Má to logiku. Čína coby pořadatel zimní olympiády 2022 potřebuje vzbudit zájem o hokej a florbal je ideálním prostředníkem. Obdobné je to i u klubů z NHL, které si skrz florbal budují komunitu budoucích fanoušků. „Florbal potřebuje, aby se v co nejvíce zemích rozmohl jako hokej,“ ví Urbář.

Ale je tu další háček, kterým jsou kvóty. Už teď na Světových hrách smí mít trenér jen 12 hráčů do pole, o šest méně než na MS. Ale ani to nestačí. Aby se florbal na olympiádu probil, což by Česku zajistilo medailovou ambici v kolektivních sportech, musel by jiný – a nejspíš také týmový – sport zmizet. Florbalisté tuší, že „konkurentem“ je pozemní hokej, jehož obliba je ale z globálního pohledu o několik pater výš, než je tomu u jejich sportu.