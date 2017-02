Ogier bude na Švédské rallye útočit na třetí výhru v řadě

„Začátek sezony byl jako ze snu, ale to nás nemůže ukolébat. Stále nás čeká dost práce a Švédská rallye je jedinečný závod,“ řekl Ogier, který tradiční sněhovou soutěž ovládl celkově třikrát. „Pokud se nám podaří vybojovat další pódium, bude to fantastický začátek a předčí to všechna naše očekávání,“ dodal třiatřicetiletý pilot, jenž má na kontě 39 výher v MS.

Průběžné pořadí MS (po 1 z 13 závodů): 1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 25, 2. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 18, 3. Tänak (Est./Ford Fiesta WRC) 15, 4. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupe WRC) 13, 5. Breen (Ir./Citroën DS3 WRC) a Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) oba 10, ...10. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 4.

Pohár konstruktérů: 1. M-Sport Ford 40, 2. Toyota Motorsport 24, 3. Hyundai Motorsport 20, 4. Citroën Racing 10.

Stejně jako před Monte Carlem se bude muset vyrovnat s omezeným testováním, na ledu a sněhu s novým vozem trénoval jen čtyři dny. „Minulý týden jsme ale absolvovali velmi dobrý dvoudenní test. Bylo chladno a cesty byly zledovatělé, takže jsem mnohem lépe připraven než před Monte. Švédsko je jedním z vrcholů sezony a rychlosti, které na ledu a sněhu dosahujeme, jsou neuvěřitelné. Znamená to ale taky, že není prostor na chyby,“ dodal Ogier.

Třikrát se ve Švédsku z výhry radoval i Fin Jari-Matti Latvala. I on však v závěru loňského roku musel opustit tovární tým Volkswagenu, jenž v MS skončil, a zamířil k Toyotě. Stejně jako Ogier si tak zvyká na nový vůz. I Latvala ale uspěl v Monte Carlu, kde dojel druhý.

„Výsledek byl pro nás příjemné překvapení a nemyslím si, že je realistické očekávat něco podobného ve Švédsku. Musíme si uvědomit, že se jedná o nový tým a nový projekt,“ podotkl Latvala. I on si pochvaloval lepší chování vozu oproti lednu. „V porovnání s testováním v prosinci jsou vidět velká zlepšení na autě i celém týmu. A to je náš hlavní cíl pro letošek - zlepšovat se,“ řekl jedenatřicetiletý Fin.

Na startu Švédské rallye tentokrát nebude žádný zástupce českého motorsportu. Mladoboleslavská automobilka Škoda totiž místo Jana Kopeckého, jenž byl v Monte Carlu osmý, nasadí domácího Pontuse Tidemanda.