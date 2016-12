Štybar se vrací k cyklokrosu. Jen na chvíli a pro zpestření přípravy

„Oba cyklokrosy pojedu jen tak pro srandu a zpestření. Budu si to chtít pořádně užít. Potom se vracíme na soustředění a žádné další závody v krosu už na programu nemám, nebude na ně prostor,“ vysvětlil Zdeněk Štybar pro ČTK, že i nadále bude jeho jasnou prioritou silnice.

Jednatřicetiletý cyklista z profesionálního týmu Etixx-Quick-Step, který už vyhrál etapu na Tour de France i Vueltě, strávil Štědrý den už tradičně doma ve Stříbře. Přijel ale opravdu jen na skok. Po příletu ze soustředění na Mallorce se v Belgii, kde žije, zastavil pro manželku Ine a rok a půl starého synka Lewise, aby vyrazili do Stříbra.

To už měl za sebou první tréninkový blok na Mallorce, kde se potkal i s dalšími českými cyklisty Romanem Kreuzigerem či Jaroslavem Kulhavým. „Bylo to klasické první soustředění. Tři dny jsme měli na programu i jiné věci než pohyb. Došlo i na týmové focení,“ nechal nahlédnout pod pokličku přípravy profesionální cyklistické stáje.

„Pak nám to sice trošku rozhodilo počasí, dva dny padaly provazy, byly zatopené ulice, ale vyšlo to akorát na den volna. A další den jsme zvolili alternativu - běh, trenažér, posilovna, takže nám to vůbec neuškodilo,“ doplnil Štybar. Teď už jsou zpátky a Zdeňka čekají dva „domácí“ závody v zemi cyklokrosu zaslíbené – dnes v Loenhoutu a zítra v Bredene. „Bude sice trošku zvláštní si připnout číslo na záda už takhle koncem prosince, ale uvidím celou tu skupinu, která se mnou vždycky jezdila a na to se opravdu dost těším,“ uvedl Štybar na svém webu.

Nový rok přivítá ve stejném tempu, jako slavil Vánoce. Už od 3. ledna má na programu další soustředění, tentokrát v Calpé.