V Olomouci do finále? Možná bych to musel skrečovat, žertoval Polanský

Co prozatím říkáte na svůj první velký životní krok? Jak se vám zamlouvá působení v Německu?

Příprava byla skvělá. Je to úplně něco jiného než v Česku. Hala, přístup, sparing, vše je o poznání kvalitnější. Ze začátku to bylo těžké, než jsem se skamarádil se spoluhráči, rozkoukal se, ale teď už je to všechno mnohem lepší. Zpočátku mi hodně pomohl Polák Marko Golas, pak přijeli Dennis Klien, Andej Semenov a bylo to v pohodě. Jsme zhruba stejně staří, takže si docela rozumíme.

Zvládáte už trochu němčinu?

V klubu mezi sebou komunikujeme anglicky, takže s němčinou jsem zatím žádný velký pokrok neudělal. Uvidím, kolik budu mít času, protože musím taky jednou za měsíc dojíždět na sportovní gymnázium do Ostravy. Určitě bych se ale německy naučit chtěl.

Jaká bude vaše pozice v týmu?

Bodově jsem sice jednička týmu, ale budu hrát na pozici tři. ́Nahoře ́ budou hrál Leonardo Mutti s Dennisem Kleinem, na čtyřce Andrej Semenov. Systém je nějak daný, ale tím já se příliš nezabývám.

Jak jste na tom po herní stránce?

To teprve uvidíme, ale je mi jasné, že nějaký konkrétní posun bude vidět nejdřív po roce. Když odehraju dobře ligovou sezonu a bude se mi dařit i na některých mezinárodních turnajích, budu moc spokojený.

Užil jste si vůbec nějak léto? Po MEJ v Záhřebu jste moc času na odpočinek neměl.

Po šampionátu jsem byl týden v Ostravě, pak už jsem odjel do Německa. Žádný velký odpočinek tedy nebyl, začali jsme tvrdě trénovat, ale je fakt, že na sledování olympiády jsem si čas udělal. Byl to dobrý zážitek.

Jaké máte plány na Czech Open?

Odehrát co nejvíc kvalitních zápasů. Konkurence je poměrně dobrá, takže na umístění v závěrečných kolech moc nemyslím. Ale těším se v říjnu na turnaje do Prahy. Chtěl bych na juniorském TOP 10 vybojovat medaili. A pak si užít moji poslední juniorskou akci, kterou bude mistrovství světa v Jihoafrické republice. Nesmím zapomenout ani na ME v Maďarsku dospělých, kam se moc rád nominoval.

Mimochodem, v Německu budete hrát druhou bundesligu a začínáte už o tomto víkendu v sobotu. Co když se dostanete v kategorii do 21 let do finále turnaje Czech Open?

To by byl fór. Ale asi i problém. Nevím, ale možná bych musel zápas skrečovat a jet do Německa. Tam je liga pro klub posvátná a hráč musí termíny respektovat. To bych si musel vše domluvit s manažerem dopředu, jako například Dennis Klein. Máme ale jednoho hráče zraněného, takže si nejsem jistý, jak by to všechno dopadlo.

Co říkáte na vítězství Tomáše Konečného na Bulgarian Open?

Je to krásné. Pro mne osobně je to obrovská motivace, protože bych někdy v budoucnu chtěl taky takový turnaj vyhrát. Ale tohle se plánovat samozřejmě nedá. Chce to hodně práce, zkušeností a taky nepochybně trochu štěstí. Tomáš nám všem ukázal cestu.