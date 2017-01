Návrat v čase. Stolní tenista Orlowski bude hrát proti Ostravě

Čtyřiašedesátiletý Milan Orlowski a o osm let mladší Jindřich Panský by měli zasáhnout do duelu s vedoucím celkem soutěže TTC Ostrava.

Stolní tenisté se v 15. kole extraligy střetnou v sobotu od 14.00 v pavilonu A na ostravském výstavišti.

„Oba dorazí a oba by měli hrát... Milan říkal, že nastoupí,“ uvedl šéf pražského klubu Radek Truhlář.

„Je to tak,“ potvrdil Milan Orlowski, který je mistrem Evropy z dvouhry (1974), čtyřhry (1978) a smíšené čtyřhry (1980). Panský získal evropský titul v roce 1986 s Marií Hrachovou ve smíšené čtyřhře.

Jak si troufají na Ostravu? „Výkonnost Korbela a jeho mančaftu je někde jinde, ale poslední čtyři týmy jsou hratelné,“ řekl Orlowski.

Hostům bude chybět Petr Javůrek, což je ve 47 letech nejmladší z někdejších úspěšných reprezentantů v celku KT Praha.

Čím to, že se veteráni rozhodli po letech znovu bojovat mezi českou elitou? „Když jsme do extraligy postoupili, tak kluci původně hrát nechtěli, ale pak jsme si řekli, že to zkusíme,“ usmál se Truhlář. „Jsme sice předposlední, ale asi se zachráníme. Doufáme.“

Orlowski uvedl, že se pro extraligu rozhodli i proto, aby mohl hrát Jindřich Panský, který je státním trenérem. „Termíny ligy jsou přizpůsobené akcím reprezentace, takže pokud bychom hráli nižší soutěž, Jindra by naše zápasy nestihl.“

Hrající manažer TTC Ostrava Petr Korbel považuje start obou legend za oživení ligy. „Oba jsou ikony stolního tenisu, ale je otázka, jestli to pro ně není už moc náročné,“ podotkl Korbel.

„Je to obtížné, ale na druhou stranu hraju spíše pro zdraví, udržuje mě to v kondici. A navíc mě stolní tenis pořád baví,“ uvedl Milan Orlowski, jenž ukončil aktivní kariéru v roce 1997. „Teď mě inspiroval Jarda Jágr. Když může hrát téměř v padesáti NHL, tak proč bych nemohl hrát českou extraligu.“

Korbel tvrdí, že Orlowski a Panský jsou pořád ve výborné kondici. „Spolu hrávají exhibici, a špičkovou. Takovou nikdo jiný na světě nepředvádí. Ale že ještě hrají extraligu... Někdo to vítá, jiný ne, ale na jeden rok to není špatné,“ řekl Petr Korbel. „Sám jsem překvapený, že do toho v tom věku šli. Na druhou stranu klobouk dolů.“

Korbel zažil v reprezentaci Jindřicha Panského. „To bylo, když jsem v národním mužstvu začínal a dokonce jsem s ním hrával debla,“ připomněl. Také on už je v pětačtyřiceti letech veteránem.

Bude v sobotu hrát? „Určitě nastoupím v pátek,“ zmínil Korbel duel od 18.00 s Františkovými Lázněmi. „A jestli budu hrát i v sobotu, to se rozhodneme po pátečním zápase.“