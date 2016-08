Téměř rok a půl čekali na výhru. Až teď se stolní tenisté Liberce dočkali

V 1. kole podlehli po boji 2:4 na stolech velmi silných Františkových Lázní, které mají v kádru někdejší české reprezentanty. „Jsme spokojení, že se nám letos start podařil. V zápase s KT Praha jsme byli favority a jsem rád, že jsme to potvrdili,“ řekl Martin Protiva, manažer SKST Liberec.

Předtím totiž Liberečtí naposledy zvítězili v nejvyšší soutěži na konci předminulé sezony vloni v dubnu v nadstavbové části o záchranu. Tehdy se mezi elitou administrativně udrželi a v minulém ročníku nedokázali triumfovat dokonce ani v jednou z 24 zápasů. V extralize se ovšem opět zachránili díky rozšíření soutěže na dvanáct týmů.

Do letošní sezony však vstoupil liberecký SKST výrazně posílený o bývalého reprezentanta do 21 let Jakuba Seiberta z Ústí nad Labem. Ten by měl spolu s hvězdou extraligy a stříbrným z mistrovství republiky zkušeným Radkem Košťálem posunout Liberec v tabulce mnohem výš a daleko od sestupových pozic.

„První dvoukolo naznačilo, že bychom měli mít s touto dvojicí i na postup do osmičlenného play-off a věříme, že výher bude daleko víc. Ve Františkových Lázních jsme sice prohráli, ale jak Košťál, tak Seibert vedli v rozhodujících setech svých zápasů, které nakonec prohráli, o dva míčky a celkově neproměnili osm mečbolů. Je to škoda, mohli jsme tam klidně bodovat, což by bylo velmi cenné,“ popsal Martin Protiva.

Doma se stolní tenisté Liberce představí 8. a 9. září proti dvěma celkům Sokola Hradec Králové.