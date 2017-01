Legendy českého stolního tenisu bavily diváky i soupeře

Tregler útočil a Panský trpělivě vracel míčky. Panský si při dlouhé výměně sáhl na srdce, ale přesto stihl za stolem udělat gymnastickou hvězdu, než mu soupeř míček vrátil. Duel stolních tenistů TTC Ostrava a TK Praha se v posledním setu změnil v zábavnou exhibici. Ostravští vyhráli 4:1.

Domácí Tomáš Tregler si zahrál proti Milanu Orlowskému i Jindřichu Panskému, oba porazil 3:0. Uznal, že hrát s takovými ikonami se jen tak nepoštěstí.

„Ale třeba s Jindrou jsem trénoval, když jsem hrál dříve za El Niňo Praha. Je to čest, nastoupit proti nim, i když to bereme trochu exhibičně. Pro diváky to bylo zpestření,“ řekl šestadvacetiletý Tregler.

Před utkáním nabádal Panského, že ho nesmí porazit, když ho coby reprezentační trenér nominoval na World Tour do Maďarska. „Musel jsem Jindrovi trochu vyhrožovat,“ smál se Tregler. Takže se lekl? „Asi jo, když dostal tři nula.“

Panský se usmál: „Vážně jsem nad ním nemohl vyhrát... Ale jsem soudný. Ta výkonnost je někde jinde.“

To Pavlovský svůj duel s o 26 let starším Panským prohrál 1:3. „Pinec nehraji profesionálně jako ostatní kluci, takže pro mě je to spíše zábava. Samozřejmě chci vyhrát, ale je vidět, že Jindra je pořád v kondici a hraje velice dobře,“ odpověděl Lukáš Pavlovský. Dodal, že Panského zná už z minulých let. „Když jsem byl v Chebu, tak jsme proti sobě nastupovali v první lize, ale každopádně jsem moc rád, že jsme se utkali i v nejvyšší soutěži.“

KT Praha s Orlowským, Panským a dalším někdejším reprezentantem Petrem Javůrkem jsou nováčky extraligy. Jenže co se týče zkušeností... „To ano, to jsme hodně vpředu, ale na ty se nehraje,“ upozornil Milan Orlowski. „Pro nás je to silná soutěž, to jsme věděli předem. Osm mančaftů pro nás není hratelných, ale poslední čtyři ano.“

Orlowski během výměn několikrát řekl, že je to pomalé... Myslel to ironicky. „Hra je samozřejmě jiná než dříve, kdy se hrávalo na jistotu, na výměny. Dneska má obrovské tempo,“ podotkl Milan Orlowski. „Odehraju topspin, myslím si, jak míček neletí, a soupeř mi ho lehce vrátí. Hra je daleko agresivnější, a hlavně z obou stran, z forhendu i bekhendu. To se moc změnilo, takže Jindra má se svým bekhendem handicap. Mladí kluci hrají ostře zprava, zleva. Tempo je někde jinde.“

Takže Jindřich Panský bude muset bekhend ještě pilovat? „Uvidíme,“ smál se Milan Orlowski. „Snad jsme ale diváky trochu pobavili, bylo tam několik pěkných výměn.“