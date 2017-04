Stolní tenisté Františkových Lázní prožívají úspěch. Je tu semifinále

Play-off jak má být, se šťastným koncem pro Františkovy Lázně. V pátém duelu čtvrtfinále extraligy stolního tenisu porazily, za tři a půl hodiny, Havířov 4:2 a postoupily do semifinále, kde je čeká pražské El Niňo.

„Bylo to náročné. Tím, že jsme dvakrát prohráli v Havířově tak to bylo vypjaté a pátý zápas byl těžký. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si kapitán a lídr SK TTC Františkovy Lázně Antonín Gavlas.

Doma je doma

První dva zápasy série doma hráli dobře, soupeř byl o něco slabší, a po výsledcích dvakrát 4:1 vedli 2:0 na zápasy. Následně se hrálo v Havířově a domácí dvěma výhrami 4:2 sérii srovnali.

„Zaskočili nás aktivní hrou a drali se za vítězstvím. My si úplně nezvykli na tamní halu. Dalším aspektem bylo vypadnutí formy Romualda Manny, neudělal ani jeden bod proti jejich nejslabšímu. A když přes něj neděláte body, tak dva silné, kteří doma hrají dobře, není úplně jednoduché porazit. To nám zhatilo plány. Dalším aspektem byla má prohra s Benešem, první v letošní extralize. Musím smeknout klobouk, hrál proti mně opravdu dobře. Tyto aspekty rozhodly, že se muselo hrát popáté,“ míní Gavlas.

Rozhodnutí v pátém zápase

A tak se hrálo ve Františkových Lázních o všechno před nabitou tělocvičnou vynikajících fanoušků. Nakonec se z vítězství 4:2 a postupu radovali domácí. Dva body zařídil Antonín Gavlas, po jednom přidali Tomáš Pavelka a Romualdo Manna.

Františkovy Lázně šly zásluhou Antonína Gavlase a Tomáše Pavelky do vedení 2:0, Havířov, díky výhrám Beneše nad Mannou a Čiháka nad Pavelkou, dokázal vyrovnat.

Soupeř se nevzdal

Naznačit, kam se přehoupne kyvadlo, mohla pátá dvouhra. Antonín Gavlas s Benešem v posledním měření sil v Havířově prohrál, nyní šel jasně za svým cílem. Vyhrál první dva sety a ve třetím už vedl 9:5. Dramatu nebyl konec, najednou začal chybovat a po třech ztracených bodech si vzal oddechový čas.

Nepomohlo, set prohrál 9:11 a další sadu 6:11. Naštěstí se vzpamatoval a v pátém setu od stavu 5:5 získal šňůrou tří bodů náskok, který už nepustil.

Dramatický souboj vyvrcholil bojem Manny s Karabcem. Ital ve službách Františkových Lázní měl za sebou v sérii už šest prohraných zápasů v řadě. Ten sedmý ovšem nakonec zvládl. S Karabcem se tahali o každý míček, emočně bezesporu nejzajímavější souboj vrcholil v pátém setu za stavu 9:9, kdy Manna dobrým servisem dotáhl zápas do vítězného konce.

V závěru to byl boj

„Od stavu 2:2 to potom byl boj o každý míček, jsem rád, že jsme to nakonec zvládli. Rozhodlo, že máme zkušený tým, nebáli se, zvlášť před diváky, jež nás dobře podpořili, jít za vítězstvím. Zahráli jsme dobře, nejen výkonem, ale i takticky,“ pochvaluje si Antonín Gavlas.

Postup do semifinále

Před semifinále, v němž se utkají s SF SKK El Niňo Praha, mají týden volno. Druhou dvojici tvoří TTC Ostrava 2016 a DTJ Hradec Králové. Začíná se v pondělí a úterý v Praze, následně se hraje v pátek a v sobotu 6. května ve Františkových Lázních, případně v pondělí 8. května v Praze.

„Jsme rádi za delší volno, doufám, že kluci se připraví dobře, já jedu na mezinárodní turnaj do Slovinska,“ říká Gavlas.

Šance mohou být vyrovnané

A šance Františkových Lázní? „Je důležité, abychom všichni tři hráli dobře, pokud se tak stane, je šance padesát na padesát. Oni nemají dva silné hráče, ale rovnou čtyři, ale myslím, že nikdo z nich není až tak dobrý, že by nešel porazit. Šance jsou otevřené, záleží na začátku. Kdybychom aspoň jednou v Praze vyhráli, tak myslím, že doma předvádíme kvalitní stolní tenis a mohli bychom eventuelně pomýšlet na postup.“