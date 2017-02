Stolní tenisté z Františkových Lázní po čase doma. A hrají o druhé místo

Sedm zápasů před koncem základní části drží stolní tenisté SK TTC Františkovy Lázně třetí příčku extraligové tabulky. Dva z nich, s pražskými celky El Niňo a Kotlářkou, si odškrtnou v těchto dnech.

Potom bude zbývat pět duelů, z toho dva budou hrát doma, a následuje play-off.

Na druhé místo El Niňa momentálně ztrácí šest bodů.

„Není to úplně cíl, ale bylo by to fajn. Potom bychom těžili z toho, že bychom měli lepší výchozí pozici v play off,“ přiznává kapitán františkolázeňských stolních tenistů Antonín Gavlas, který je zároveň jedničkou a nejlepším hráčem týmu.

Duely jsou přeloženy, kvůli soupeři z Prahy

Toto extraligové kolo se z větší části odehrálo už o víkendu, některé duely byly přeloženy, což je i případ Františkových Lázní.

Kvůli účasti Davida Reitšpiese z El Niňa a Stanislava Kučery, hráče Kotlářky, stejně jako trenéra Josefa Plachého na ME do 21 let v Soči, požádaly o odložení svých utkání kluby z pražské Kotlářky.

„Nekalkulujeme s jejich únavou. Spíš myslím, že budou víc rozehraní a uvolnění,“ přemýšlí františkolázeňský kapitán Gavlas.

S El Niňo o druhé místo

Ve čtvrtek hostily Františkovy Lázně SF SKK EL Niňo Praha a dnes od 18. hodin přivítají v tělocvičně Základní školy Česká celek SF SK Kotlářka EN Praha. Na podzim s El Niňem v Praze remizovaly 3:3 a na Kotlářce vyhrály jasně 4:0.

„Druhé místo není úplně cílem, ale bylo by fajn mít před play-off lepší výchozí pozici.“ Antonín Gavlas

Jedničkou El Niňa je Jakub Kleprlík, který má momentálně reprezentační úroveň.

„Hraje dobře a donedávna byl, než jsem ho přeskočil, v bilanci nejlepší hráč extraligy. Když by se přes něj podařilo udělat bod, tak myslím je to dobrý klíč k dobrému výsledku.“

Momentálně je v pražském celku na pozici číslo dva David Reitšpies a bude otázkou kdo bude trojka, buď Slovák Michal Bardoň nebo Ondřej Bajger.

„Je to vyrovnané, čeká nás těžký a dlouhý zápas,“ říkal Gavlas před včerejším duelem.

S Kotlářkou mají papírově lepší pozici

Dnes Františkovy Lázně hostí SF SKK Kotlářka EN Praha. Ta je rovněž adept na play off, ale papírově by si s ní měli františkolázeňští poradit. „O něco lepší jsme, ale i tak se nedají podcenit,“ přiznává Gavlas.

Jedničkou Kotlářky je Stanislav Kučera. „Umí zahrát dobře, je mladý, dost a poctivě trénuje. Musíme si na něj dát pozor.

Dále by měl nastoupit Petr Kaucký. „Pořád umí dobře zahrát,“ míní kapitán Františkových Lázní.

Františkovy Lázně nastoupí ve stabilní sestavě. Jedničkou je Antonín Gavlas, dvojka Tomáš Pavelka a trojka Romualdo Manna. „Jeho forma před play-off bude stoupat,“ věří Antonín Gavlas.