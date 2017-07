Český Rakušan upravuje Satoranskému střelbu, jak NBA káže

Oba si už spolupráci vyzkoušeli v loňském roce a letos ji zintenzivnili. Tomáš Satoranský si Weissenböcka pozval na svůj kemp pro děti, aby po jeho konci pokračovali v individuálním pilování Satoranského střelby.

Začátek týdne na Folimance přitom nebyl prvním okamžikem, kdy se letos setkali. „Tomáš udělal pokrok. Hlavně letos jsme spolu měli už čtyři dlouhé dny v Bambergu. Pracovali jsme hodně na detailech. Pokračování se navíc dalo hezky spojit s Tomášovým kempem. Když už jsem přijel do Prahy, tak tu zůstanu trošku déle,“ popisuje posílení vzájemné spolupráce asistent euroligového Brose Bamberg.

Satoranský jeho metodám plně důvěřuje, ale sám rakouský trenér hovořící plynně česky upozorňuje, že se jedná o dlouhodobý proces: „Technická práce je jedna věc, ale kdy se to zlepší, a jestli vůbec, v zápase, to ovlivňuje hodně faktorů. Je otázka kde, jak a kolik bude hrát. Je ale dobře, že se blíží Eurobasket. Tam bude zase hrát na rozehrávce, bude mít balon hodně v ruce, a to mu pomůže.“

Satoranský se chce co nejlépe připravit na evropský šampionát, ale jeho dlouhodobé vyhlídky směřují za oceán. Tomu s Weissenböckem uzpůsobili tréninkové jednotky.

„Zaměřili jsme se nejen na střelbu, ale i na věci, které by mu měly pomoct v NBA. Profil hráče se nemůže a nemá změnit. Tomáš je kreativní hráč, který umí výborně zakončit z blízkosti koše, jeho první volba nikdy nebude střela. Ty situace, kde musí vystřelit, ty mu musíme trošku ulehčit, aby si věřil a mohl si to postavit a aby to fungovalo, i kdyby ho Washington postavil znovu na křídlo,“ vysvětluje Weissenböck.

Na hřišti je vidět, že vzájemná spolupráce jim vyhovuje. Každá střela je podrobena rozboru, oba spolu hodně komunikují. Jakmile však přijde sezona, bude je oddělovat Atlantský oceán. Přemýšlejí proto, co udělat, aby se spolupráce na deset měsíců nemusela přerušit.

„Uvidíme. Chceme to zkusit. Je to něco nového, ještě jsme to nedělali. Já mám také svůj job a on bude hodně na cestách. Hlavně technologicky musíme něco vymyslet, aby to fungovalo,“ bere novinku Weissenböck jako výzvu.

Stefan Weissenböck (v bílém) během pražského kempu Tomáše Satoranského (v zeleném) usměrňuje talentované mladíky.

Upozorňuje na to, že v ideálním případě by ho český rozehrávač nemusel potřebovat.

„Cíl nemůže být, aby byl závislý na to, že jsem tam s ním. Už začíná cítit hlavně, když je střela dobrá. Postupně jsme se dostali do situaci, kdy narovnal loket, míč nemá pryč od hlavy, ale u sebe, plus narovnání těla... Na stylu je poznat, že je to on, ale je tam zlepšení v detailech. Mělo by mu to pomoct dávat i daleké trojky. Ne přes jedno léto, ale přes dva tři roky,“ vrací se k tomu, že je to běh na dlouhou trať.

Zajímavé metody, které využívá i hráč NBA bude Stefan Weissenböck prezentovat i trenérům v České republice. Od letoška je totiž expertem České basketbalové federace na basketbalové dovednosti a vývoj hráčů. V rámci této spolupráce už absolvoval školení v Plzni a ve své práci bude pokračovat i v průběhu nové sezony.