Štafeta bude bez Koukalové. A s testem Charvátové na prvním úseku

Vítek: Bude lepší Gábinu pošetřit

Takřka až do poslední možné chvíle se čeští trenéři rozhodovali, jakou sestavu nahlásí do nedělní ženské štafety. Pak kouč žen ZDENĚK VÍTEK oznámil: „Složení je netradiční.“

Jaké tedy budou jednotlivé úseky?

Rozjíždět bude Lúca Charvátová, druhý úsek pojede Lea Johanidesová, třetí Eva Puskarčíková a čtvrtý Verča Vítková.

Proč jste se rozhodli pošetřit Gabrielu Koukalovou?

Dnes už bylo vidět, že jí malinko docházejí síly. Odvedla kus práce v Ruhpoldingu a pak i tady. Bude o malinko lepší variantou ji pošetřit.

S kým startují 1 NĚMECKO: Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová, Dahlmeierová.

2 FRANCIE: Chevalierová, Braisazová, Bescondová, Dorinová-Habertová.

3 UKRAJINA: Žuravoková, Džymová, Semerenková, Merkušinová.

5 ČESKO: Charvátová, Johanidesová, Puskarčíková, Vítková.

6 ŠVÉDSKO: Oebergová, Sloofová, Brorssonová, Magnussonová.

7 ITÁLIE: Vitozziová, Sanfilippová, Runggaldierová, Wiererová.

8 RUSKO: Slivková, Akimovová, Glazyrinová, Podčufarovová.

16 FINSKO: Toivanenová, Markkanenová, Laukkanenová, Mäkäräinenová.

(Celkem startuje 23 štafet)

Šlo o vaše rozhodnutí, nebo si o odpočinek řekla také ona sama?

Gábina by se jen tak štafety nevzdala. Ptali jsme se jí na názor a sama nebyla úplně rozhodnutá jestli má jet, nebo ne. Takže potom šlo spíš o rozhodnutí trenérské rady. Samozřejmě, pokud nebude startovat druhá žena Světového poháru, ovlivní nás to dost. Ale uvidíme, štafety jsou v biatlonu otevřená věc, spousta věcí se může stát.

Pro Leu Johanidesovou to bude naopak velmi ostrý vstup do letošního ročníku Světového poháru.

S tím sem jela, že bude rezervou pro štafetu. A vyvinulo se to tak, že startuje. V minulosti se mohla opřít o dobrou a rychlou střelbu, tak snad ji bude mít takovou i tady.

Lucie Charvátová na prvním úseku, to může být údajně i jedna z variant pro sestavu štafety na mistrovství světa. Proto ji zítra právě na tomto úseku vyzkoušíte?

To jsou všechno spekulace. Stejně nakonec budeme na mistrovství vycházet z momentálního stavu celého týmu. Řekněme, že Lucka na prvním úseku je jednou z více pracovních variant pro sestavu v Hochfilzenu, ale že možností je spousta. Lucka rozhodně není pomalý střelec, při svých položkách je rychlá, jenže ty výkyvy ve střelecké výkonnosti tam pořád jsou.

Už máte jasno, kdo bude vedle Koukalové, Puskarčíkové, Vítkové a Charvátové pátou ženou, kterou nominujete na mistrovství světa?

Ne, necháme to až po mistrovství Evropy. (Koná se příští týden v Polsku, především pro závodníky z IBU Cupu.)

Rybář: Chtěli jsme Adama ve štafetě vyzkoušet

Muži už mají své poslední štafetové klání před světovým šampionátem za sebou. Český tým v sobotu nenavázal na dvě pátá místa z předchozího průběhu sezony a skončil v Anterselvě až třináctý. „Závěrečné dva úseky už jsme ani nejeli zcela naplno,“ říkal šéftrenér ONDŘEJ RYBÁŘ.

Pro Adama Václavíka šlo dnes o velkou štafetovou premiéru. Zaplatil na svém druhém úseku dvěma trestnými okruhy daň z debutu?

Bylo to pro něj malinko složitější i proto, že Ondrovi Moravcovi se úplně nepovedl první úsek a Adam se pak snažil něco dojet. Ležku zvládl výborně. Na stojce byla znát únava, první tři rány nedal, potom se chytil. I první dobitou ránu ještě zvládl, ale pak už měl i s dobíjením problém, těžko mu náboje šly do laufu a byl docela nervózní. Výsledkem byla dvě kola.

Adam Václavík na trati štafety v Anterselvě

Předpokládám, že jste ho chtěli vyzkoušet ve štafetě i kvůli mistrovství světa.

My ho dali dnes do sestavy i proto, že by nebylo dobré, aby si premiéru ve štafetě odbyl případně právě až na mistrovství. V Hochfilzenu uvidíme, jaká bude aktuální forma a koho tam nakonec nasadíme. Ve hře je samozřejmě i štafeta s Jardou Soukupem. Za normálních okolností by ji tady Jarda nejspíš jel, protože v pátek určitě neabsolvoval střelecky špatný vytrvalostní závod a ani běžecky se necítil zle. Ale chtěli jsme tady Adama vyzkoušet, takže dostal šanci on.

Obě varianty tedy pro mistrovství světa stále existují? Štafeta se Soukupem, i štafeta s Václavíkem?

Existují i další varianty, může se nakonec do nominace prosadit někdo, komu se teď bude dařit na Evropě. Ale myslím, že jednodušší by to měl v Hochfilzenu Jarda Soukup, protože štafetu jezdit umí. Ano, v Ruhpoldingu při ní musel na kolo, ale jinak ji téměř vždy podržel. Věřím, že kdyby dnes startoval, tak by jí zase pomohl. Na druhou stranu Adam ukazuje, že běžecky se na ty další kluky dotáhl. Při troše štěstí, kdyby se Adamovi povedlo zastřílet, ta štafeta může myslet hodně vysoko.

Když jste dnes po druhém úseku spadli až na konec druhé desítky pořadí, dostali zbylí dva členové týmu pokyn, aby už tempo na trati úplně „nehrotili“?

Ano. Program je tu nesmírně náročný, pro kluky trojdenka, a Michalové Šlesingr i Krčmář mají v neděli masák. Bylo by zbytečně, aby se za každou cenu rvali o proniknutí do první desítky štafety. Ti kluci by na to měli, ale jestli jsme devátí, třináctí nebo čtrnáctí pro nás nebylo dnes až tak rozhodující. Povel od nás byl proto jednoznačný. Boušek (Michal Šlesingr) sice zase vystartoval s tím, že chce dojet, co se dá, ale kluci z týmu mu hned na trati hlásili, ať zvolní a jede s myšlenkami na to, aby pošetřil síly do masáku. To samé pak platilo pro Michala Krčmáře.