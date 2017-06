Sir Charles kritizuje play-off NBA: Stanley Cup aspoň nepostrádá napětí

V nejlepší hokejové lize světa je o drama postaráno. Divákům je každý hrací večer předkládáno množství napětí. Basketbalové play-off ale v letošní sezoně vyrovnanost postrádá.

„Je to nuda. Každý novinář a basketbalový fanoušek vám už před sedmi měsíci řekl, že ve finále se potkají Cleveland a Golden State,“ říká legenda NBA Sir Charles Barkley.

Statistiky letošního play-off mu dávají zapravdu. Basketbalisté Golden State do finále dokráčeli bez jediného prohry. Co Cleveland? Ten si odpustil až do závěrečných bojů pouhé jedno zaváhání.

Bývalá hvězda Phoenix Suns se stala velkým hokejovým fanouškem a vůbec nezastírá, že ho letošní play-off NHL baví daleko víc. Divácky nevynechal téměř žádný zápas.

„Stanley Cup je fascinující. Navíc když jde zápas do prodloužení, tak jsem z toho šíleně nervozní. Nic se tomu nemůže vyrovnat,“ vysvětluje basketbalový analytik.

Ten i během pátého zápasu Východní konference NBA mezi Clevelandem a Bostonem chtěl raději odejít na hotel sledovat sedmý zápas NHL mezi Ottawou a Pittsburghem. Později přiznal, že měl vsazeno na Ottawu.

Nevyrovnanost basketbalové NBA trápí hodně fanoušků. Řada z nich během závěrečné čtvrtiny raději vypne televizní přenos, protože je většinou dávno rozhodnuto. Statistiky mluví ještě přesněji - z posledních 30 zápasů vyřazovacích bojů v NBA jich 25 skončilo o deset a víc bodů. Zápas tak postrádal dramatickou koncovku.

I přesto všechno je televizní sledovanost play-off NBA v Americe tradičně výrazně vyšší než play-off NHL, kde velkou většinu diváků tvoří příznivci v Kanadě.

Barkley, který se po čtvrtém zápase Stanley Cupu setkal s hvězdným hráčem Nashvillu P. K. Subbanem, však dodává: „Nikdo na světě nečekal, že by se Nashville mohl bojovat o Stanley Cup. V hokeji se ale může stát cokoliv. To mě fascinuje. Hokejových diváků bude přibývat.“

Člen slavného „Dream Teamu“ z olympijských her v Barceloně zároveň přiznává, že v boji o velký stříbrný pohár přeje týmu z města country.

Golden State baví

Dominance Clevelandu a Golden State, která výrazně ubírá na dramatičnosti play-off NBA, ale nevadí všem. Bývalý trenér Minnesoty Timberwolves a Toronta Raptors Sam Mitchell basketbalové legendě oponuje.

„Vůbec mě to netrápí. Golden State mě baví. Pokud dál zůstanou hladoví po úspěchu, tak mohou vyhrát několik dalších titulů. Myslím, že se tak stane. Jsem v pohodě s jejich dynastií. Ta aspoň bude motivovat další týmy k zlepšování. Dynastie Chicaga a Los Angeles Lakers svého času také přitáhly obrovské množství fanoušků k basketbalu,“ upozorňuje třiapadesátiletý kouč.

I ten ale pochopitelně doufá, že basketbalové finále získá na dramatičnosti. Golden State vedou po dvou hladkých výhrách 2:0 a zatím to nevypadá, že by dopustili stejný kolaps jako v loňském finále, kdy přišli o vedení 3:1 v sérii.

Zato hokejové finále za vyrovnaného stavu 2:2 nabízí bezpochyby ještě velkou podívanou.