Super Bowl láká miliony diváků. Odborník: I v Česku zájem rychle roste

Vyrůstal v pardubické hokejové generaci mezi reprezentanty jako Jan Buchtele, Robert Kousal a Lukáš Radil. V osmnácti letech ale brankář Jan Štiegler s hokejem najednou skončil. Zamiloval si v Česku stále trochu netradiční sport. Americkému fotbalu podřídil téměř veškerý čas. Nejdříve ho hrál v rodných Pardubicích, později za pražské Black Panthers a pro televizi Sport TV začal komentovat utkání NFL.

„Americký fotbal je fenomén, který mě pohltil,“ říká o sobě pětadvacetiletý český reprezentant.

Dlouholetý fanoušek New England Patriots, jednoho z finálových účastníků, se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o rostoucí popularitě tohoto sportu na našem území a fenoménu pod názvem Super Bowl.

Jak jste se v Česku dostal k americkému fotbalu?

Před lety jsem viděl nějaký zápas v televizi a hned na první pohled mě to zaujalo. Od začátku se mi líbil ten zápal, jak jde jeden proti jednomu, v pár vteřinách musí ze sebe vydat maximum. S kamarádem ze střední školy jsme si koupili míč a začali trénovat. Ač jsem v té době chytal za pardubickou hokejovou juniorku, v letní pauze jsem si našel tým a začal hrát. Trochu tajně, aby o tom na hokeji nevěděli. Brzy jsem dostal možnost odejít do Prahy do juniorky, a protože mi ten sport natolik učaroval, tak jsem s hokejem skončil.

Jan Štiegler v akci

Co vás na něm tak upoutalo?

Všechno, celý ten svět kolem amerického fotbalu. Založili jsme si komunitu. Cpal jsem to do těláku, kde jsme to hráli. Stal se ze mě nadšenec a to mi zůstalo až do teď. Hokej šel stranou, ač jsem věděl, že fotbalem se profesně nikdy živit nebudu. V Pardubicích jsme na hokeji všechno fasovali, bylo to dost na profi úrovni a u fotbalu jsem trénoval s hráči o patnáct let staršími, kteří normálně chodili do práce. Rodiče viděli, že mě to chytlo, a tak mě podporovali. Nelituji toho. Fotbal je pro mě životní styl a podřizuji mu opravdu hodně.

Jak vypadal americký fotbal v Česku, když jste začínal?

Začal jsem hrát před osmi lety. Tenkrát byla pouze jedna liga a pár týmů, které se plácaly v druhé. Dnes máme přes třicet týmů rozdělených do čtyř soutěží. Jde to postupně nahoru. Když si uvědomíte, že v týmu potřebujete ideálně kolem 40 hráčů, tak to není vůbec špatné.

Předpokládám, že většina spoluhráčů se rekrutuje z jiných sportů?

Ano, je tam hodně basketbalistů, hokejistů, hráčů rugby. Přeci jen je to hodně fyzický sport, kde není prostor pro žádné přihrávání. Teď už ale do juniorky jdou kluci, kteří začali rovnou s fotbalem a mají k tomu třeba ještě další sport. Mají výhodu, že to, co se já učil v sedmnácti letech, oni už umí v deseti, jedenácti. Už první mladí hráči odcházejí hrát fotbal do Ameriky na střední školy. Podle mě není daleko chvíle, kdy se třeba jako Němci dočkáme jedinců, kteří se aspoň nějak přiblíží světu NFL.

Kouč New England Patriots Bill Belichick před finále ligy amerického fotbalu. Quarterback Patriots Tom Brady už sedmnáct let patří k největším hvězdám NFL

Je těžké přemlouvat rodiče při náborech, aby dali dítě na tvrdý sport, jako je americký fotbal?

Ani ne. Zaprvé řada z nich už má ponětí, co je to za sport. Navíc pro širokou veřejnost to zní, jak je to brutální, ale tak to není. Třeba na hokeji je těch zranění relativně stejně. Nějaké bolístky a naraženiny nepočítám. Když je člověk připravený a dobře trénovaný, tak se dají úrazy dobře eliminovat. Navíc od začátku se učí dětí správně skládat, jak dávat hlavu, aby se předcházelo zraněním. Nelze je vyloučit, ale správnou technikou se dají minimalizovat.

Zápasy NFL i komentujete na televizi Sport TV. Jak jste se k tomu dostal?

Spoluhráč Stanislav Jantoš dělá šéfkomentátora na Sport TV a před lety dělal nábor. Shodou okolností jsem komentoval zápas našeho juniorského týmu. Bavilo mě to a asi mi to i šlo. Tak si mě ještě se spoluhráčem Honzou Dundáčkem vybral. Šli jsme na zkušební komentování a klaplo to. Vytvořili jsme si tři dvojice, které se pravidelně střídají.

Komunita fanoušků ohromně roste

Jakou máte reakci od diváků?

Interakce během komentování je s fanoušky rok od roku větší. I když jde o čtvrteční noční předehrávku, tak nám pořád píšou. Sledovanost se zvyšuje, navíc sportovní vzdělanost fanoušků rychle stoupá. Daleko častěji se ptají na konkrétnější věci a nezajímají se tolik o základy fotbalu jako v předešlých letech. Samozřejmě i takové dotazy tam pořád jsou, ale i tím zjišťujeme, že těch nových fanoušků je víc a víc.

Kolik procent z fanoušků NFL jsou aktivní hráči?

Samozřejmě hráči zápasy NFL ve velké většině sledují. Pokud to hrajete, tak se zajímáte i o tu nejlepší ligu. Nejvíc roste komunita těch pasivních, často se nás ptají, že by chtěli americký fotbal hrát, ale nevědí, jestli tady existuje nějaká liga.

Kouč Atlanty Falcons Dan Quinn Největší hvězda Atlanty Falcons Wide receiver Julio Jones.

V NFL těch hráčů je přes padesát v každém týmu. Navíc je tam vysoká fluktuace hráčů. Jak si je všechny pamatujete?

Člověk se musí připravovat na každé utkání. Hvězdy zná člověk rychle, ale jsou tam stovky hráčů, kteří pendlují mezi základní sestavou a lavičkou, a to samozřejmě zabere hodiny. Máme ale soupisky a informace ke každému hráči. Komentátor se pak naučí rychle zareagovat, když zrovna neví, o koho se jedná. Informace o hvězdách už si člověk pamatuje. Navíc sleduji i univerzitní ligu, takže velkou řadu hráčů znám už před draftem NFL. O samotnou dražbu talentů se každoročně taky zajímám.

Vy ale pouze nepopisujete, co se děje na hřišti, musíte během komentování i „vyučovat“ pravidla fotbalu pro nové fanoušky. Jak je to těžké?

Není to jednoduché. Když se nováček dívá na hokej, tak pravidla rychle pochopí. U fotbalu to trvá déle. Proto je pro nás těžké skloubit to komentování pro nováčky a pro komunitu fanoušků, která to sleduje roky. Měli jsme ohledně toho s kolegy řadu schůzek. Rok od roku je to ale lepší. Divácká komunita roste rychlým tempem a vzdělanějších fanoušků je daleko víc. Nejtěžší je najít hranici, abychom nenudili zkušené diváky a neodradili zas ty nové. Pro ně máme navíc na stránkách shrnutí základních pravidel, aby se co nejrychleji chytili. V reklamních pauzách odpovídáme na dotazy fanoušků. Nikdy se ale nezavděčíte všem.

Jak to všechno stíháte?

Občas to není sranda. Chodím do školy, zrovna píšu diplomovou práci. Do toho fotbal, hraju i trénuju. Je to můj život. Teď jsem navíc s kamarádem na Braníku založili tréninkové centrum amerického fotbalu. Dříve za Prague Black Panthers hrál quarterback Kyle Newhall-Caballero, kluk, co nakoukl i do NFL v týmu Oakland Raiders. Neskutečně nás posunul dopředu, co se týče přípravy i samotného tréninku. Ač už tady nepůsobí, tak jsme pořád v kontaktu. Je ohromně ochotný a hodně nám pomohl. I po škole bych se tomu chtěl věnovat dál.

Jezdíte se do Ameriky „přiučit“ novým trendům?

Mladí kluci tam už chodí hrát na střední školy. Dostat se k NFL a něco se přiučit je téměř nemožné. Tam je všechno hrozně tajné, žádný tým vám neprozradí svoje know-how. Maximálně se tam podíváte jako fanoušek. U těch prestižních univerzit je to podobné. Hodně informací získáváme od Američanů, co tady dříve působili jako trenéři nebo hráči. To nám moc pomáhá. Třeba rakouský tým Innsbruck Raiders je sesterský tým Oaklandu Raiders, tak ti jednou ročně jezdí do Ameriky na týden a mají možnost sledovat jejich přípravu. To je ale výjimečná situace.

Byl jste se na NFL někdy podívat živě?

Pětkrát jsem byl v Londýně na zápasech NFL. Úžasný zážitek. Člověk to zas vidí z jiného pohledu. V televizi je fotbal super, všude máte plno statistik, na každou situaci se podíváte třikrát. Na stadionu je to zas úplně jiné. Hrozně vás pohltí atmosféra. Na stadion jsem přišel daleko dřív, jen samotná rozcvička hráčů mě hrozně bavila. Sledoval jsem i věci kolem. Jak na stadionu pracují stovky lidí a dělají maximum pro všechny hráče a diváky, aby z toho měli co nejlepší zážitek. V Londýně je to navíc taková oslava amerického fotbalu. Jsou tam fanoušci od všech 32 týmů v lize.

Chris Hogan z New England Patriots v akci Quarterback New England Patriots Tom Brady

Teď k letošnímu Super Bowlu. Je pro vás finálová účast Atlanty Falcons velké překvapení?

Pro mě je to ohromné překvapení. Během sezony ale předvedli jeden z nejlepších útoků za poslední roky. Wide receiver Julio Jones je nejlepší hráč na své pozici v lize. Mají skvělé running backy, což quarterbackovi Mattu Ryanovi dává řadu možnosti na rozehrání míče. Před sezonou to byl mírně nadprůměrný quarterback ligy. Letos prožil fenomenální ročník a podle mě po zásluze bude v sobotu vyhlášený nejužitečnějším hráčem ligy. Ač jsem velkým fanouškem Patriots, tak to vidím 50:50 a rozhodně si nemyslím, že by Atlanta byla bez šance. Jejich obrana se oproti předešlým sezonám výrazně zlepšila a mohla by New England dělat problémy.

Opravdu?

Tak je pravdou, že Atlanta má ve svém středu čtyři hráče, co okusili Super Bowl, Patriots jich mají 30. To je pro New England velká výhoda. Přesto Falcons jsou v obrovské formě a jejich ofenzíva může zničit kohokoliv. Očekávám hodně útočný zápas, který bude bavit. V jednom utkání se ale může stát cokoliv.



Co lze říct k Patriots a hlavně k jejich hvězdě Tomu Bradymu, který už je sedmnáct let symbolem organizace?

U Patriots se Super Bowl očekával. Už roky patří k největším favoritům a nic než vítězství se u nich nebere. Brady je specifická postava. Je to nejlepší a zároveň asi nejnenáviděnější hráč NFL. Obecně nejlepší hráči jsou často kontroverzní postavy a mají hodně fanoušků i velké množství odpůrců. U něj to navíc podporuje i aura celku Patriots. Fanoušci v Americe je nemají moc rádi, protože už roky se drží nahoře. Trenér Bill Belichick je podle mě nejlepší trenér historie a svým rázným stylem vybudoval perfektně fungující organizaci. I bez vysokého postavení na draftu dokáže najít výjimečné hráče. Podle mě kdyby Brady hrál jinde, tak by těch negativních ohlasů k němu nebylo tolik.