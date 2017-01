SPORTOVNÍ ROK 2017: atleti se vrací do Londýna, o hokej se podělí Paříž a Kolín

LEDEN

2. - 14. Rallye Dakar, Jižní Amerika

6.- 8.1. - Mistrovství Evropy v rychlobruslařském víceboji (Heerenveen/Niz.)

11. - 29. MS házenkářů, Francie

16. - 29. tenisové Australian Open, Melbourne

25. - 29. ME v krasobruslení, Ostrava

28. - 29. MS v cyklokrosu, Bieles (Lucem.)

ÚNOR

6. - 19. MS ve sjezdovém lyžování, Sv. Mořic (Švýc.)

8. - 13. MS v biatlonu, Hochfilzen (Rak.)

9.-12.2. - Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích (Kangnung/Kor.)

19. - Jizerská padesátka, závod Ski Classics v dálkovém lyžování (Bedřichov)

22. - 3. 3. MS v klasickém lyžování, Lahti (Fin.)

BŘEZEN

3. - 5. halové ME v atletice, Bělehrad

4.-5.3. - Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji (Hamar/Nor.)

7. - 19. MS ve snowboardingu, Sierra Nevada

26.3. - Úvodní závod mistrovství světa F1 (Melbourne/Austr.)

29.3.-2.4. - Mistrovství světa v krasobruslení (Helsinky/Fin.)

DUBEN

12.-16.4. - Mistrovství světa v dráhové cyklistice (Hongkong/Čína)

20.-23.4. - Mistrovství Evropy judistů (Varšava/Pol.)

KVĚTEN

1.- 6.5. - tenisový turnaj žen WTA (Praha)

5. - 21. MS v hokeji, Kolín nad Rýnem, Paříž

5. - 28. Giro d’Italia

7.5. - Pražský maraton (Praha)

20.-21.5. - Závody SP v cross country horských kol (Nové Město n.Mor.)

24. finále fotbalové Evropské ligy, Stockholm

26. - 28. ME ve veslování, Račice

28. - 11. 6. tenisové Roland Garros, Paříž

29. - 5. 6. MS ve stolním tenisu

ČERVEN

1. - 4. ME ve vodním slalomu, Tacen (Slovin.)

3. finále fotbalové Ligy mistrů, Cardiff

10. - GP České republiky, závod seriálu MS na ploché dráze (Praha)

16. - 27. ME basketbalistek, Praha, Hradec Králové

16. – 30. ME ve fotbale hráčů do 21 let, Polsko

16.-18. - Závody SP ve vodním slalomu (Praha)

16.-18. - Turnaj volejbalové Světové ligy mužů (ČR)

28.6. - Zlatá tretra, atletický mítink IAAF World Challenge (Ostrava)



ČERVENEC

1. - 23. Tour de France

3.-16.7. - tenisový Wimbledon (Londýn.)

14.-30.7. - Mistrovství světa v plaveckých sportech (Budapešť/Maď.)

28. - 6. 8. MS v plážovém volejbalu, Vídeň

SRPEN

5. - 13. MS v atletice, Londýn

6. - VC České republiky, závody seriálu MS silničních motocyklů (Brno)

19. - 10. 9. cyklistická Vuelta

23. - 27. MS v rychlostní kanoistice, Račice

25. - 3. 9. ME volejbalistů, Polsko

28. - 3. 9. MS v judu, Budapešť

28. - 11. 9. tenisový US Open, New York

28. - 4. 9. MS v moderním pětiboji, Káhira

31. - 17. 9. ME basketbalistů, Istanbul, Helsinky, Tel Aviv, Kluž

ZÁŘÍ

1.9. - Závěrečný mítink atletické Diamantové ligy (Brusel)

5.-10.9. - Mistrovství světa horských kol (Cairns/Austr.)

13. - 17. MS ve vodním slalomu, Pau (Fr.)

17. - 24. MS v silniční cyklistice, Bergen (Nor.)

22. - 1. 10. ME volejbalistek, Ázerbájdžán, Gruzie

24. - 1. 10. MS ve veslování, Sarasota (USA)

ŘÍJEN

22.- 29.10. - tenisový Turnaj mistryň (Singapur)



LISTOPAD

26. - Závěrečný závod mistrovství světa F1 (Abú Zabí/SAE)

11.-12.11. - Finále tenisového Fed Cupu

13.-19.11. - teniusový Turnaj mistrů (Londýn)

24.-26.11. - Finále tenisového Davisova poháru

PROSINEC

1. - 17. MS házenkářek, Německo

1.-9.12. - Mistrovství světa florbalistek (Bratislava/SR)

26.12.-5.1.2018 - Mistrovství světa hokejistů do 20 let (Buffalo/USA)

Pozn.: Seznam je průběžně doplňován.