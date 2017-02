Nadšený Šonka po prvním triumfu: Povedlo se vše, co jsme chtěli

O den později už byl v Abú Zabí do telefonu v euforii umírněnější: „Je to super. Nádherný začátek do sezony a mé první vítězství v kariéře. Podvedlo se všechno, co jsme chtěli.“

Zdálo se to být dokonalý víkend, že? Čím to?

Letadlo už je nastavené tak, že mi vyhovuje. To se nám podařilo vyladit před loňským posledním závodem v Las Vegas, kdy jsme s technikem udělali zásadní změny v nastavení řízení. Předtím jsem dostával spoustu penalizací za špatné průlety a došli jsme k závěru, že to bylo nastavením. Na závěr sezony ve Vegas jsme s tím „novým“ letadlem už létali a bylo to super.

Což se teď jen potvrdilo?

Ano. Věděli jsme, že nemusíme přes zimu dělat velké změny. Věděli jsme, že to aero je tak připravené, jak mi vyhovuje. V Abú Zabí jsem měl ale výpadek ve druhém tréninku, protože jsem se přiřítil do trati a měl v obratu přetížení přes 12 G, takže mě poslali domů. Ale vyhodnotili jsme si, jak to nedělat. Pak už vše fungovalo, géčka jsem si ohlídal.

Z televize se zdálo, že při onom obratu volíte jinou trajektorii než ostatní. Bylo to tak?

Šel jsem opatrnější cestou. Zvolil jsem jiný způsob. Ten můj vertikální manévr sice nebyl z nejrychlejších, ale získal jsem v něm rychlost, což mi pak pomohlo v druhé půlce trati. Zkusil jsem to před kvalifikací a pak už to létal pořád. Tu filosofii jsem si nechal.

Vyšlo to a vy mohl číst gratulace.

Bylo jich mraky. Byl jsem překvapený a zaskočený jejich množstvím.

Ta suverenita v Abú Zabí nabízí otázku: Může být Martin Šonka na konci roku šampion Air Race?

Těžko říct. Nějakého sebevědomí mi to přidá, což je fajn. Ale... Loni tu byli piloti, kteří byli trošku pomalejší jako Peter Podlunšek či Francois Le Vot. To byli lidi, které si člověk přál dostat po kvalifikaci, byla přes ně šance postoupit dál. Teď jsem ale všichni vyrovnaní, Podlunšek neskutečně zrychlil, létal srovnatelné časy. Francois zase čeká na nové letadlo. Takže už nebude v koho doufat.

Což znamená?

Že člověk musí létat i bez miniaturních chyb. Air Race se dál posouvá k dokonalejším a dokonalejším trajektoriím. Klade se ještě větší tlak na vyhodnocování dat. Na přípravu na simulátoru. Což je na tom sportu fajn. V trénincích tady, když pominu nějaké penalizace, byli všichni ve vteřině. Na druhou stranu je potřeba říct, že tahle trať byla hodně rychlá. Na více technicky náročnějších tratích se ty rozdíly zase udělají.