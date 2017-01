Ledecká vypadla v Bad Gasteinu v osmifinále, ale dál vede Světový pohár

Premiérové vítězství v seriálu si připsala Rakušanka Daniela Ulbingová, Ital Christoph Mick vyhrál podruhé v sezoně.

Ledecká v součtu dvou kvalifikačních jízd postoupila do závodu z pátého místa. V osmifinále nastoupila proti loňské vítězce z Bad Gasteinu Jekatěrině Tuděgeševové z Ruska a v souboji posledních mistryň světa v této disciplíně prohrála o osm setin.

„Zjevně byla Jekatěrina rychlejší a druhou příčinou bylo, že já byla pomalejší. Cítila jsem se dobře, byla to dobrá jízda, ale prostě to nevyšlo. Tak se to někdy stane,“ řekla Radiožurnálu Ledecká, která před závodem trénovala na „prkně“ čtyři dny.

Ledecká zahájila snowboardingovou sezonu v prosinci v Carezze druhým místem v paralelním obřím slalomu, v Cortině d’Ampezzo paralelní slalom vyhrála. Spolu s desátým místem v Bad Gasteinu má 2060 bodů a vede SP před Ulbingovou o 240.

Nyní čeká Ledeckou přesun na lyže a do Altenmarktu-Zauchensee, kde začnou ve čtvrtek tréninky na sobotní sjezd. V neděli je na pořadu super-G a kombinace.