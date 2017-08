Liberečtí stolní tenisté: po fúzi řada novinek a první vítězství

Tento klub z vesnice u Poličky s 993 obyvateli skončil v minulé sezoně druhý v 1. lize, kterou převedl na liberecký klub. Ten tak bude hrát oproti minulým rokům opět druhou nejvyšší soutěž, a to pod hlavičkou SKST Warmnis Liberec B.

„Sháněli jsme první ligu pro naše nejlepší mladé hráče a zároveň třetího hráče pro extraligu. Obojí jsme našli díky spolupráci s Borovou, kde zároveň odehrajeme tři z devíti domácích utkání extraligy,“ popsal novou spolupráci předseda libereckého klubu Jiří Veselka.

V elitním A-týmu SKST Liberec zůstali i pro nový ročník nejvyšší soutěže stěžejní opory, zkušený Radek Košťál i Jakub Seibert.

Na třetí figuře už ale nebude nastupovat talentovaný mladík Jan Valenta, jenž bude v nové sezoně startovat v týmu úřadujícího vicemistra El Niňo Praha, ale David Marek, který se do extraligy vrátil po osmnácti letech. Posledních pět let strávil právě v dresu Borové a k úspěchům 37letého levorukého hráče patří medaile z MČR mužů, bronzová medaile z ME družstev juniorů a titul mistra Evropy kadetů v mixu s Renatou Štrbíkovou.

Stolní tenisté Liberce oslavili v minulé sezoně historický úspěch, když poprvé postoupili do osmičlenného play-off extraligy.

„Naším cílem je obhájit loňskou účast v play-off. Dle soupisek se soutěž zkvalitňuje, ale my věříme, že se nám vyhnou zdravotní problémy a když se podaří Košťálovi dostat do bývalé formy, neměla by nám účast mezi nejlepšími osmi uniknout,“ tvrdí Veselka.

Do desetičlenné extraligy, která začala letos nezvykle brzy, vkročili Liberečtí těsnou výhrou 4:3 na stolech Sokola Hradce Králové. Po dvouhrách byl stav 3:3 a jelikož se od letošní sezony hraje při remíze o plusový bod nově čtyřhra i v základní části, vyzkoušely si oba týmy tuto atraktivní novinku v praxi hned v úvodu. Po velké bitvě a výhře 12:10 v rozhodujícím pátém setu slavil triumf liberecký pár Seibert–Marek.

„Na extraligu jsem se už těšil. V posledních dnech se mi zdálo, že mám formu, tak jsem rád, že jsem to potvrdil a klukům pomohl,“ uvedl David Marek, který v Hradci vyhrál i obě své dvouhry.

Další z novinek je, že po dlouhé době budou ve 2. lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, letos bojovat i ženy SKST Liberec.