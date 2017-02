Drahé můstky k ničemu? Na zasněženém Ještědu se v zimě neskáče

Liberci chybí vrcholné závody, říká šéf areálu Pokud se mají můstky na Ještědu v zimě upravovat, neměly by sloužit jen k přípravě skokanů, ale také k vrcholným závodům. „Abychom nepřichystali můstky, což stojí hodně peněz, a pak se tady nedělo nic jiného než tréninkové skákání,“ říká Jan Svatoš, ředitel Sportovního areálu Ještěd, který sportoviště provozuje.



„Situace můstků jinde v Evropě je jiná. Jsou připravené, ale také se tam skáčou závody Světového či Kontinentálního poháru nebo národní mistrovství. Prostě se tam něco děje.“ Proč se teď můstky neupravují?

Letos před zimou jsme měli jednání se svazem lyžařů a bylo nám jasně řečeno: „Ještěd upravovat nemusíte, budeme skákat v Harrachově.“ Nebudu zastírat, že pro nás je jednodušší, když můstky upravovat nemusíme, ale pokud bychom dostali povel, uděláme to. Kolik by příprava můstků stála?

Reálné náklady jsou asi milion korun za zimu, ale podle memoranda s lyžařským svazem je připravíme za sto tisíc. Jen vždycky nabádám k tomu, aby to mělo efektivitu. Také už byly zimy, kdy jsme měli připravené můstky a reprezentace přijela na dva tréninky. Jen pro ilustraci: skočili si u nás deset skoků, což celkem stálo milion korun, a jeden skok v tu chvíli přišel na sto tisíc... To se skutečně stalo?

Ano, ale samozřejmě už je to pár let zpátky, protože v posledních letech můstek kvůli špatným zimám ani nebylo možné zprovoznit. Vždy apeluji na to, aby když už budou můstky připravené, skákalo se na nich aspoň dva dny v týdnu, ne jen dvakrát za měsíc. Ale podle uzavřeného memoranda by Svaz lyžařů měl do Liberce také přivést vrcholné závody a to se neděje. Smlouvy by se měly plnit z obou stran. V roce 2015 měl být na Ještědu Světový pohár skokanů, ale nakonec ho organizátoři odřekli. Postihlo vás to nějak?

Příprava nás stála hodně peněz. V létě jsme můstky připravili na pořádání akce, zajistili funkčnost všech systémů včetně chlazení, a v prosinci jsme se dozvěděli, že nic nebude. Hrubým odhadem nás to stálo 200 až 300 tisíc korun. Funguje skokanský areál na Ještědu alespoň v létě?

Ano, v létě tady oddíly trénují a koná se tu mistrovství republiky. Dá se říct, že stejně jako běžecký areál ve Vesci mají nyní můstky na Ještědu spíše letní využití. I když díky letošní zimě se nám podařilo Vesec zprovoznit a připravit tam okruh s vyříznutými stopami. Také to nebylo jednoduché, protože areál poslední roky spal.