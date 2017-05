Skokan na lyžích Matura postrádal drajv a ukončil kariéru

K vrcholům jeho dvaceti sezon ve Světovém poháru patřil rok 2013. Vyhrál dva závody v Sapporu, na letech v Harrachově skončil druhý a třetí. Celkově obsadil v SP desáté místo a díky tomu byl vyhlášen nejlepším tuzemským lyžařem.

„To jsou největší úspěchy, které mi navždy zůstanou v paměti. A taky si cením čtvrtého místa s týmem z MS v kombinaci,“ připomněl Matura v rozhovoru pro ČTK, že začínal jako sdruženář a skokanem „na plný úvazek“ se stal v roce 2001.

Na šampionátu skokanů skončil v úspěšné zimě 2013 na velkém můstku pátý. „Společně s čtvrtým místem s kombiňáky v Trondheimu 1997 jsem tak zažil na vlastní kůži medailový ceremoniál. Ačkoliv jsem vždy o kousek na kýžené medaile nedosáhl, tak to byl pokaždé nezapomenutelný zážitek,“ vzpomínal Matura.



V 37 letech už patři ve Světovém poháru k nejstarším a v uplynulé zimě se mu ani trochu nedařilo. Poprvé v kariéře za zimu neměl na kontě ani bod. „Pořád jsem věřil, že to může ještě jít, ale bod jsem nezískal do samého závěru. I když skoky na nějaké úrovni pořád šly, ale ve svěťáku to nebylo ono,“ řekl.

Při závěrečných letech v Planici tak věděl, že na vrcholné úrovni se z nájezdu spustí naposledy. „Už cítím, jak kolena a záda trpí daleko víc než před lety,“ řekl. Ještě ale plánuje třikrát skákat v létě na rozloučenou - na exhibici v Lomnici nad Popelkou, v Kontinentálním poháru ve Frenštátu pod Radhoštěm a na letním mistrovství republiky na Ještědu. „Pokud se vejdu do kombinézy,“ vtipkoval.

Zvažoval, jestli si přece jen neprotáhne život na můstcích ještě o jednu sezonu. Lákadlem byly únorové olympijské hry v Pchjongčchangu. „Měl jsem to hodně v hlavě, ale už to postrádalo drajv, který bych si představoval. Mám rodinu a člověk musí přemýšlet jinak, než bláznivě věřit a doufat, že to půjde,“ konstatoval Matura.

Při ohlédnutí za kariérou si mohl říct, že jeho skákání mělo smysl. „Že jsem něčeho dosáhl. Ve svěťáku jsem v kariéře porazil všechny skokany, co za mé éry skákali - Ahonena, Schlierenzauera i Malysze. Každého z nich,“ konstatoval.

Celkem má na kontě 265 startů ve Světovém poháru a jeho osobním rekordem na mamutích můstcích je let dlouhý 224,5 metru. „Chtěl jsem to aspoň zaokrouhlit nebo dát 230, ale nepřálo mi ani štěstí,“ řekl Matura, jehož rozhodnutí skončit uspíšila také další úprava pravidel. „Skokani jsou zase čím dál hubenější,“ dodal.

Na památku má doma kombinézu po výhrách v Sapporu a taky lyže. „Mám mraky čísel, ale vyloženě že bych byl typ, co si věší věci na baráky a bude na to každý den z nostalgie koukat, tak to ne,“ usmál se. Nyní plánuje, že i jeho další život bude spojený se skoky na lyžích, a brzy se rozhodne, v jaké podobě.