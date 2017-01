Už zase platí: Janda, nejlepší Čech. Na Turné touží po elitní desítce

I proto, že došel až na vrchol, si výjimečnost klání uvědomuje. „Čtyři závody během tak krátké doby mají kouzlo, i když je to docela nálož. Na fyzičku i na psychiku,“ řekl už dříve Janda na adresu „skokanského Grand Slamu“.

Před samotným Turné se v českém týmu nejvíce věřilo mladíkovi Vojtěchu Štursovi, čemuž nasvědčovaly také výsledky ze Světového poháru. Jedenadvacetiletý debutant však zatím na Turné čtyř můstků především nabírá cenné zkušenosti: hned při první zastávce v Oberstdorfu dolétl na 20. místo, v Innsbrucku ale nepostoupil ani z kvalifikace.

„Nevadí. Uvidíme se ve čtvrtek,“ napsal na svém facebookovém profilu fanouškům. To už bude skákat kvalifikaci v rakouském Bischofshofenu.



Dvacátý muž hodnocení Světového poháru tak přenechal roli nejlepšího českého závodníka kolegům. Stále trápící se Roman Koudelka pomalu nabírá formu, v lepším světle se však ukazuje zkušený Jakub Janda.

Vítěz celkového hodnocení SP v roce 2006 během všech tří zastávek pravidelně bodoval na pozicích uzavírajících druhou desítku startovního pole. Před závěrečným závodem v Bischofshofenu patří Jandovi 19. pozice, tedy nejlepšího z Čechů.

Český skokan na lyžích Jakub Janda v kvalifikaci na závod v Garmisch-Partenkirchenu

„S týmem lidí, co se okolo nás pohybuje a s materiálem, se kterým musíme skákat, je každý výsledek do 30. místa zázrak. S naším rozpočtem jsme za amatéry,“ řekl Janda po středečním závodě v Innsbrucku Radiožurnálu.



Během úvodních závodů Světového poháru prožíval Janda trable s novými lyžemi, se kterými nebyl vůbec spokojen. I proto před Turné sáhl po těch ozkoušených. A přebroušené letní lyže mu zatím pomáhají, i když on sám zcela spokojen není.

„Pořád mám pocit, že mi to nejde. Až mi to půjde, tak budu mezi deseti nebo pěti nejlepšími,“ přidal v pozávodním rozhovoru.



Trenér skokanů Radek Žídek je mírně optimističtější. „Je dobře připravený, má určitě na to být v nejlepší desítce.“

Bude vzorem skokanský Jaromír Jágr?

Janda touží vydržet do olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu 2018; to už českému veteránovi bude 39 let. Avšak definitivní tečka v jeho bohaté kariéře to být nemusí.



Na vrcholu můstku totiž stále potkává nestárnoucího japonského reprezentanta Noriakiho Kasaie. A trojnásobný olympijský medailista letos v červnu oslaví už 45. narozeniny!

„Ve Světovém poháru závodím od šestnácti let. Když už jsem překročil čtyřicítku, řekl jsem si, že vydržím do padesáti,“ slíbil loni Kasai, který udivuje dlouhověkostí podobně jako třeba hokejový idol Jaromír Jágr v NHL.

Kasaie aktuálně porážejí i o generaci mladší skokani. Vždyť druhý muž celkového hodnocení SP Domen Prevc (ročník 1999) se narodil až v době, když japonský reprezentant už deset let válel mezi skokanskou smetánkou a měl doma třeba stříbrnou olympijskou medaili z her v Lillehammeru 1994.

Nehledě na to Kasai dál překonává rekordy. Ve středu v Innsbrucku kupříkladu absolvoval svůj jubilejní 100. závod na Turné čtyř můstků. A středeční větrná loterie Kasaie vynesla na možná symbolické desáté místo.

Už v loňské sezoně pak dokázal překonat magickou hranici 500. závodu ve Světovém poháru, což se doposud nikomu nepovedlo.



To vše může být další a další inspirací pro Jandu. Turné čtyř můstků pokračuje ve čtvrtek kvalifikací v rakouském Bischofshofenu. O vítězi se rozhodne v pátek. Dostane Jakub Janda do vysněné nejlepší desítky? A přidá se k němu i jiný český reprezentant?